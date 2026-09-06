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Tamannaah Bhatia: అందరి ముందు అలా చేసిన స్టార్ హీరో.. తమన్నా ఏం చేసిందంటే?

Written ByVishnupriya
Published: Sep 06, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:27 AM IST

Tamannaah Bhatia:హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. తెలుగు సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ మిల్కీబ్యూటీ ఇప్పుడు ఎక్కువగా బాలీవుడ్ సినిమాలపై దృష్టి పెడుతున్నారు. హీరోయిన్ పాత్రలతో పాటు ప్రత్యేక పాటల్లో కూడా కనిపిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. తాజాగా తమన్నాకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

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సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా

తమన్నా భాటియా, బాలీవుడ్ హీరో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా కలిసి వీవాన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి సమఝోనా అనే పాటను ఇటీవల విడుదల చేశారు. కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ముంబైలో జరిగిన ఈ పాట విడుదల కార్యక్రమానికి చిత్ర బృందం హాజరైంది.  

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తమన్నా తాజా వార్తలు

ఈ కార్యక్రమంలో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, తమన్నా భాటియా మధ్య కనిపించిన కెమిస్ట్రీ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. పాటకు సంబంధించిన కార్యక్రమంలో సిద్ధార్థ్ సరదాగా మోకాళ్లపై కూర్చొని తమన్నాకు ప్రపోజ్ చేసినట్లుగా కనిపించారు. దీంతో అక్కడ ఉన్నవారంతా సందడి చేశారు. తమన్నా కూడా నవ్వుతూ, సిగ్గుపడుతూ కనిపించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.  

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సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా తమన్నా

పాట చిత్రీకరణ సమయంలో జరిగిన కొన్ని విషయాలను కూడా సిద్ధార్థ్ ఈ కార్యక్రమంలో చెప్పుకొచ్చారు. రొమాంటిక్ సన్నివేశంలో తమన్నాను ఎత్తుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆయన తెలిపారు. అయితే తమన్నా మంచి బ్యాలెన్స్‌తో ఉండటంతో ఆ సన్నివేశం సులభంగా పూర్తయిందని చెప్పారు. సింగర్ జుబిన్ నౌటియాల్ తనకు లక్కీ ఛార్మ్ లాంటివారని కూడా సిద్ధార్థ్ పేర్కొన్నారు.  

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తమన్నాకు ప్రపోజ్

మరోవైపు తమన్నా కూడా పాటను ప్రేక్షకుల మధ్య విడుదల చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ జోడీకి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో విజయ్ వర్మతో విడిపోయిన తర్వాత తమన్నా తన కెరీర్‌పై మరింత దృష్టి పెట్టినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో హిందీ, తమిళ భాషల్లో పలు సినిమాలు ఉన్నాయి. దీంతో సినిమాలతో పాటు తమన్నా వ్యక్తిగత జీవితం కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది.  

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తమన్నా వైరల్ వీడియో

వీవాన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ సినిమా విడుదలపై కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. సిద్ధార్థ్, తమన్నా కలిసి తెరపై ఎలా కనిపించబోతున్నారో చూడాలని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
Tamannaah Bhatia
Sidharth Malhotra
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