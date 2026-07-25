Star Hero:స్టార్ హీరో కొడుకు పై నిర్మాతలు తమిళ ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఫిర్యాదు చేయడం కోలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒప్పంద ఉల్లంఘన ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ వివాదంపై ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్న ఆసక్తి నెలకొంది.
తమిళ స్టార్ హీరో విక్రమ్ కుమారుడు ధృవ్ విక్రమ్ మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. నిర్మాతలతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలతో ఆయనపై తమిళ ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో అధికారిక ఫిర్యాదు నమోదైంది. నీలాద్రి ప్రొడక్షన్స్, పెన్ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా ఈ ఫిర్యాదును దాఖలు చేశాయి. అడ్వాన్స్ తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ను పక్కనబెట్టి మరో నిర్మాణ సంస్థతో సినిమా ప్రకటించడమే ఈ వివాదానికి కారణంగా మారింది.
దర్శకుడు రమేష్ వర్మ దర్శకత్వంలో ధృవ్ విక్రమ్ హీరోగా ఒక సినిమా తెరకెక్కించేందుకు నిర్మాతలు ముందుగానే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ధృవ్కు సుమారు రూ.1 కోటి అడ్వాన్స్ చెల్లించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పాటల కంపోజింగ్, భారీ సెట్ల నిర్మాణం, సాంకేతిక నిపుణులు మరియు ఇతర సిబ్బందికి అడ్వాన్స్లు చెల్లిస్తూ ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులపై కూడా భారీగా ఖర్చు చేసినట్లు నిర్మాతలు పేర్కొన్నారు.అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే ధృవ్ విక్రమ్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో దర్శకుడు కరణ్ తెరకెక్కిస్తున్న కొత్త చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. దీనిపై నిర్మాతలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముందుగా తమ సినిమానే ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా, తమకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా మరో ప్రాజెక్ట్ను అంగీకరించడం వల్ల ఆర్థికంగా నష్టపోయామని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
నిర్మాతలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రమేష్ వర్మ దర్శకత్వంలో రూపొందాల్సిన చిత్రమే ధృవ్ కెరీర్లో నాలుగో సినిమాగా ఉండాలని ప్రణాళిక రూపొందించామని, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ చిత్రం తర్వాత రావాల్సిందని చెప్పారు. ఈ విషయంపై ధృవ్ను సంప్రదించగా ముందుగా మైత్రీ సినిమా పూర్తి చేసి అనంతరం తమ ప్రాజెక్ట్ చేస్తానని చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే అంతవరకు వేచి ఉండటం వల్ల వడ్డీలు, ఇతర ఖర్చులు పెరుగుతాయని నిర్మాతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ అంశంపై తమిళ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కూడా సీరియస్గా స్పందించినట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఒప్పంద నిబంధనలు, అడ్వాన్స్ చెల్లింపులు, నిర్మాతల అభ్యంతరాలపై పూర్తి వివరాలు పరిశీలించిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అంతేకాకుండా ఈ మధ్య అనుపమ బ్రేకప్ వల్ల కూడా ఈ హీరో వార్తల్లో నిలిచారు.
ఇదిలా ఉండగా ధృవ్ విక్రమ్ కెరీర్లో ఇలాంటి సమస్యలు రావడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో కూడా పలువురు ప్రముఖ దర్శకులతో చర్చల దశలో ఉన్న కొన్ని ప్రాజెక్టులు నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం ఈ వివాదంపై ధృవ్ విక్రమ్ లేదా ఆయన బృందం నుంచి అధికారిక స్పందన వెలువడలేదు. ఈ వ్యవహారం ఎలా ముగుస్తుందన్నది ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.