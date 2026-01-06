Sundeep Kishan: ఆది సాయికుమార్, సందీప్ కిషన్ మధ్య ఉన్న స్నేహం టాలీవుడ్లో అరుదుగా ఉండేది అని చెప్పాలి. ఏళ్లుగా ఎలాంటి ఇగో లేకుండా ఒకరిని ఒకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు. తాజాగా ఒక సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇద్దరూ కలిసి కనిపించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. అయితే ఆ వీడియోలో సందీప్ కిషన్ ప్యాంట్ జిప్ ఓపెన్గా కనిపించడంతో నెటిజన్లు అవాక్కయ్యారు.
టాలీవుడ్లో నిజమైన స్నేహాలు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇండస్ట్రీలో పోటీ, ఇగోలు, అవకాశాల కోసం పరుగు ఇవన్నిటి మధ్యలో కూడా కొన్ని స్నేహాలు మాత్రం ఏళ్ల తరబడి అలానే నిలబడిపోతాయి. అలాంటి అరుదైన స్నేహాలలో ఒకటి ఆది సాయికుమార్ సందీప్ కిషన్ ల బాండింగ్. ఆది సాయికుమార్, సందీప్ కిషన్ ఇద్దరూ చాలా సంవత్సరాలుగా మంచి స్నేహితులు.
హీరోలుగా కెరీర్ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచే చాలా సాన్నిహిత్యంగా ఉండేవారు. ఎవరి సినిమా రిలీజ్ అయినా సరే, మరొకరు తప్పకుండా ప్రమోషన్స్లో పాల్గొంటారు. స్టేజ్ మీద అయినా, మీడియా ముందు అయినా ఒకరికి ఒకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ కనిపిస్తారు. ఇండస్ట్రీలో హీరోల మధ్య ఇగోలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటారు కానీ వీళ్లిద్దరిని చూస్తే ఆ మాటలు నిజం కాదని అనిపిస్తుంది.
ఇటీవల ఆది సాయికుమార్ హీరోగా నటించిన ‘శంభాల’ సినిమా ప్రమోషన్స్ జోరుగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఆది సాయికుమార్తో పాటు సందీప్ కిషన్ కూడా ఎక్కువగా మీడియా ముందుకు వస్తున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు, బయట కనిపించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
అయితే తాజాగా వైరల్ అయిన ఒక వీడియో మాత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఒక ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లే సమయంలో ఇద్దరూ కలిసి నడుచుకుంటూ వస్తున్న వీడియో అది. ఆ వీడియో లో సందీప్ కిషన్ వేసుకున్న ప్యాంట్ జిప్ ఓపెన్గా ఉండటం. ఈ వీడియో బయటకి రావడంతో సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ వర్షం మొదలైంది. View this post on Instagram A post shared by Bramam Parabramam Memes (@bramam__parabramam)
“ఫ్రెండ్షిప్లో మునిగి ప్యాంట్ జిప్ కూడా మర్చిపోయారా?” అంటూ కొందరు సరదాగా కామెంట్స్ చేస్తుంటే, మరికొందరు మాత్రం అది జస్ట్ స్టైల్ కావచ్చు అంటూ కప్పిపుచ్చుతున్నారు. కానీ ఈ వీడియోలో అసలు హైలైట్ మాత్రం సందీప్ కిషన్ ఆది మధ్య స్నేహం. హీరోలు అయినా సరే ఒకరితో ఒకరు చాలా నేచురల్గా..సాధారణంగా ఉండటం వీళ్ల స్పెషాలిటీ.