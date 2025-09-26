English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hero Love Affair: బెడ్ రూమ్ వీడియోలు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి..త్వరలోనే బయటపెడతా : స్టార్ హీరో భార్య..!

Star Hero Love : సినీ రంగంలో హీరోలు, హీరోయిన్ల గురించి రూమర్స్ ఎప్పుడూ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. కొందరు నిజమవుతాయి.. మరికొన్నివి కేవలం గాసిప్స్‌గా మిగిలిపోతాయి. అయితే ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక కొత్త వివాదం మొదలైంది. ఇంతకీ అది ఏమిటి అంటే..
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రూమర్స్ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఇక హీరోల గురించి చిన్న రూమర్ వచ్చిందంతా చాలు మీదిగా మొత్తం ఆ కథనాలే సాగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మరోసారి అదే పరిస్థితి ఏర్పడింది..

యంగ్ హీరో ధర్మ మహేష్‌పై ఆయన భార్య గౌతమి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ధర్మ మహేష్ “సింధూరం”, “డ్రింకర్ సాయి” వంటి సినిమాల్లో నటించారు. అలాగే జబర్దస్త్ షోతో పాటు బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో కూడా కనిపించారు. తాజాగా ఆయనపై భార్య చేసిన ఆరోపణలు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.

గౌతమి మాటల ప్రకారం, తన భర్తకి బిగ్ బాస్ ఫేమ్ రీతూ చౌదరితో ఎఫైర్ ఉందని చెప్పారు. పలు యూట్యూబ్ ఛానెల్స్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో ఆమె ఈ విషయాన్ని బహిరంగం చేశారు. అంతేకాకుండా, తన దగ్గర ఉన్న కొన్ని వీడియోలు, మెసేజ్‌లను కూడా బయటపెట్టారు. రీతూ చౌదరి..ధర్మ మహేష్ కలిసి ఫ్లాట్‌లోకి వెళ్తున్న వీడియోలు.. చాట్ స్క్రీన్‌షాట్స్‌ను షేర్ చేశారు. అంతేకాదు..బెడ్‌రూమ్ వీడియోలు కూడా ఉన్నాయని..అవసరం అయితే వాటిని విడుదల చేస్తానని గౌతమి హెచ్చరించారు.

ఈ వీడియోలు బయటకు రావడంతో సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చ మొదలైంది. నిజంగానే వీరిద్దరి మధ్య ఎఫైర్ ఉందా? లేక వేరే కారణం కోసమా కలిశారో అన్న సందేహాలు మొదలయ్యాయి. చాలా మంది ఈ వ్యవహారం నిజమేనా కాదా అని తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉన్నారు.

ధర్మ మహేష్, గౌతమి 2019లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. 2023లో వారికి బాబు పుట్టాడు. ఇప్పుడు గౌతమి చేసిన ఈ సంచలన ఆరోపణలతో వారి కుటుంబ జీవితం ఏ దిశలోకి వెళుతుందో అన్నది అందరూ గమనిస్తున్నారు. మరోవైపు రీతూ చౌదరి.. ఈ ఆరోపణలపై ఎలా స్పందిస్తారో అని కూడా అందరి దృష్టి పడింది.

ఈ వివాదం నిజంగా ఒక పెద్ద మలుపు తిసుకురావచ్చని, ఇంకా ఎలాంటి వీడియోలు బయటకు వస్తాయో అన్న దానిపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. మొత్తానికి, ఈ ఘటన సినీ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చకు దారితీస్తోంది.

Star Hero Wife Controversy Hero Affair Scandal Tollywood love affair Celebrity Bedroom Videos Dharma Mahesh Ritu Chowdhary Affair

