Star Heroin: తెలుగులో క్లాసిక్ చిత్రాల జాబితాలో ‘ఆదిత్య 369’కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. బాలకృష్ణ ద్విపాత్రాభినయం చేసిన ఈ చిత్రానికి సింగీతం శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాతో మోహిని తెలుగు తెరకు హీరోయిన్గా పరిచయమైంది. తాజాగా ఈ భామ పూర్తిగా గుర్తు పట్టలేనంతగా మారిపోయింది. దానికి సంబంధించిన పిక్స్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతుంది.
Mohini Aditya 369 heroin: తెలుగులోనే కాదు మన దేశంలో టైమ్ ట్రావెల్ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఫస్ట్ సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రంగా ‘ఆదిత్య 369’ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. నందమూరి బాలకృష్ణ శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలుగా.. కృష్ణకుమార్గా రెండు విభిన్న పాత్రల్లో యాక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రంలో మోహిని కథానాయికగా నటించింది.
1991లో విడుదలై ఈ సినిమా అప్పట్లో సంచలన విజయం సాధించింది. దాదాపు ఈ సినిమాను 4K 5.1 సౌండ్ సిస్టమ్ తో థియేటర్స్ లో విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుంది. విడుదలై 35 యేళ్లు అవుతున్న ఇప్పటికే ఈ సినిమా వస్తే టీవీలకు అతుక్కుపోయే వాళ్లున్నారు. ఆదిత్య 369 నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన కల్ట్ క్లాసిక్ చిత్రాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఈ సినిమా ప్రత్యేక స్థానం దక్కించుకుంది.
తెలుగులో ‘ఆదిత్య 369’ సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసింది. ఈ చిత్రంలో మోహిని అలియాస్ తంజావూర్ మహాలక్ష్మి శ్రీనివాసన్ బాలకృష్ణ సరసన హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసింది. మోహినికి ఇది తొలి తెలుగు చిత్రం.తమిళనాడులోని తంజావూరులో జన్మించిన మోహిని బాలనటిగా తన సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. తరువాత తెలుగులో డిటెక్టివ నారద, హిట్లర్, మామ బాగున్నావా పలు తెలుగు సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసింది.
ఇక ఈమె తెలుగులో కంటే తమిళం, కన్నడ, మలయాళల్లో కలిపి దాదాపు 100 పైగా చిత్రాల్లో హీరోయిన్గా నటించింది. తన అందం, అభినయంతో ఆడియన్స్ మెప్పు పొందింది. అయినా..సినిమా పరిశ్రమలో ఎక్కువ కాలం హీరోయిన్గా రాణించలేకపోయింది. నటిగా చివరి సారిగా 2011లో సిల్వర్ స్క్రీన్ పై కనిపించింది.మోహినికి సినిమా ఛాన్సులు తగ్గడంతో భరత్ అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంది.ఆ తరువాత, ఇద్దరూ అమెరికా వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డారు. వారికి ఇద్దరు పిల్లలన్నారు. అయితే, కొన్నేళ్ల తర్వాత, మోహిని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల తన భర్తకు విడాకులు ఇచ్చింది.
ప్రస్తుతం ఆమె ఒంటరిగా తన జీవితాన్ని గడుపుతుంది. ప్రస్తుతం ఈమె క్రైస్తవ మత ప్రచారకురాలిగా వివిధ ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. సినిమాల్లో స్లిమ్ గా, సొగసుగా కనిపించే మోహిని ఇప్పుడు కాస్త బరువు పెరిగి లావుగా కనిపిస్తూ ఫ్యాన్స్కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ మోహిని అందంలో ఏ మాత్రం మార్పులేదని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.