English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Heroine: సినీ పరిశ్రమలో ఉండాలంటే.. బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండాల్సిందే.. తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు..

Star Actress Interview : సినిమా పరిశ్రమలో కొనసాగాలి అంటే.. బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే భర్త.. ఇలా ఎవరో ఒకరు ఉండాలి అంటూ.. షాపింగ్ కామెంట్స్ చేసింది స్టార్ హీరోయిన్. అయితే తనకు మాత్రం.. సిగరెట్, తాగడం, లొంగిపోవడం లాంటి అలవాట్లు లేవు అని కూడా చెప్పుకొచ్చింది.
1 /5

సినిమా పరిశ్రమలో కొనసాగాలి అంటే ఎవరిదో ఒకరి సపోర్ట్ ఉండాలి అని చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ లో హీరోయిన్ అవ్వాలి అన్న ఎవరో ఒకరి సపోర్ట్ ఉండాలి అనేది జగమెరిగిన సత్యం.   

2 /5

కానీ స్టార్ హీరోయిన్ అమీషా పటేల్ మాత్రం.. బాలీవుడ్ లో హీరోయిన్ గా కొనసాగాలి అంటే.. బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే భర్త ఉండాలనే చెప్పుకొచ్చింది. లేకపోతే పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుంది అని తెలిపింది. 

3 /5

కానీ తనకు మాత్రం.. కెరియర్ మొదట్లో ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండానే అవకాశాలు రావడం.. తన వ్యక్తిత్వం పక్కన వాళ్ళకి నచ్చడం వల్లనే అని తెలిసింది. తనకు తాగడం, సిగరెట్ లాంటి అలవాట్లు లేవని.. లొంగిపోవడం కూడా తనకు తెలియదని చెప్పుకొచ్చింది. 

4 /5

తన మొదటి సినిమా కహోన ప్యార్ హై లో ముందుగా కరీనాకపూర్ ని అనుకున్నారని.. అయితే రాకేష్ రోషన్తో.. కరీనాకపూర్ కి విభేదాలు రావడం వల్లే తనకు అవకాశం వచ్చిందని తెలిపింది. 

5 /5

ఇక అమీషా పటేల్ హిందీ తో పాటు తెలుగులో కూడా.. బద్రి, నరసింహ లాంటి సినిమాల్లో కనిపించి అందరిని అల్లరించిన సంగతి తెలిసిందే.

Ameesha Patel interview Ameesha Patel comments Ameesha Patel casting couch Ameesha Patel controversy Ameesha Patel boyfriend statement

Next Gallery

Anupama Parameswaran: చీరలో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫొటోలు వైరల్..!