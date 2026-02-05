English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Heroine pregnant: 50 ఏళ్ల స్టార్ హీరో వల్ల ప్రెగ్మంట్ అయిన 40 ఏళ్ల స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..?

Star Herione Becomes Mother : చాలా మందిలో ఒక సాధారణమైన నమ్మకం ఉంటుంది.. అదేమిటంటే.. 30 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత గర్భం రావడం కష్టం అని నమ్ముతుంటారు. ముఖ్యంగా పెళ్లి ఆలస్యమైతే పిల్లలు పుట్టరేమో అనే భయం మహిళల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ ఆలోచన పూర్తిగా తప్పని మన సినీ హీరోయిన్లు నిరూపిస్తున్నారు. ఇప్పటి తరం హీరోయిన్లు 30 ఏళ్ల తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని..ఆరోగ్యంగా పిల్లలకు జన్మనిస్తున్నారు.
బాలీవుడ్‌లోనే కాదు..టాలీవుడ్‌లో కూడా చాలామంది హీరోయిన్లు 30 తర్వాత వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత కొన్నేళ్లకు తల్లులయ్యారు. వయసు కంటే ఆరోగ్యం, జీవనశైలి, వైద్యుల సలహాలు చాలా ముఖ్యమని ఈ హీరోయిన్ల జీవితాలు రుజువు చేస్తున్నాయి.

ఈ విషయంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన పేరు కరీనా కపూర్. కరీనా 2012లో నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్ ను వివాహం చేసుకుంది. పెళ్లి అయిన నాలుగేళ్ల తర్వాత, 2016లో ఆమె తన మొదటి కుమారుడు తైమూర్ అలీ ఖాన్ కు జన్మనిచ్చింది. అప్పటికి కరీనా వయసు 36 సంవత్సరాలు.

ఇంకా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. 2021లో కరీనా తన రెండవ కుమారుడు జెహ్ అలీ ఖాన్ కు జన్మనిచ్చింది. అప్పటికి ఆమె వయసు 40 సంవత్సరాలు. అదే సమయంలో సైఫ్ అలీ ఖాన్ వయసు సుమారు 49 సంవత్సరాలు. వయసు ఉన్నప్పటికీ..ఇద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఈ దశను ఎదుర్కొన్నారు.

కరీనా తన గర్భధారణ సమయంలో యోగా, నడక, సరైన ఆహారం తీసుకోవడం వంటి అలవాట్లు పాటించింది. వయసును భయపడాల్సిన అవసరం లేదని..డాక్టర్ల సూచనలు పాటిస్తే సరిపోతుందని ఆమె పలుమార్లు చెప్పింది.

ఇక కరీనాకపూర్ జీవితాన్ని బట్టి.. అందరికీ అర్థం అయ్యేది ఏమిటి అంటే.. 30 లేదా 40 ఏళ్ల వయసులోనూ మాతృత్వం సాధ్యమే. సరైన ఆహారం తీసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని మెయింటైన్ చేయడమే అన్నింటికన్నా ముఖ్యం.

