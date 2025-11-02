English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Leena Chandavarkar: సీఎం కుమారుడితో గర్భం దాల్చిన హీరోయిన్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

Star Heroine Get Pregnancy With Chief Minister Son: సినీ పరిశ్రమలో స్టార్లుగా గుర్తింపు పొందిన నటీనటులు తమ జీవితంలో ఎన్నో చీకటి అధ్యాయాలు ఎదుర్కొని ఉంటారు. స్టార్‌ హీరోయిన్‌ ముఖ్యమంత్రి కుమారుడితో గర్భం దాల్చగా.. ఆ తర్వాత అతడు మరణించాడు. ఆమె జీవితం మొత్తం గడ్డు కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్‌లో స్టార్‌ హీరోయిన్‌ లీనా చందావర్కర్. 1950లో కర్ణాటకలో జన్మించిన లీనా.. బాలీవుడ్‌లో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా రాణించారు. 1968లో వినోద్ ఖన్నాతో కలిసి నటించిన మన్ కా మీట్ చిత్రంతో లీనా స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు పొందారు. అనంతరం జితేంద్ర, దిలీప్ కుమార్, రాజేష్ ఖన్నా వంటి ప్రముఖ నటులతో లీనా నటించి భారీ హిట్లు పొందారు.

బాలీవుడ్‌లో 1970 నుంచి 1980 వరకు లీనా స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా ఒక వెలుగు వెలిగారు. ఆమె కెరీర్‌లో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా ఉన్న సమయంలో గోవా తొలి ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు సిద్ధార్థ్ బండోడ్కర్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ దురదృష్టం కొద్దీ ఆరు నెలల్లోనే సిద్ధార్థ్‌ ఒక ప్రమాదంలో చనిపోయాడు. కానీ అప్పటికే ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నారు.

గర్భవతిగా ఉన్న లీనా భర్త కోల్పోయి బాధపడుతున్న సమయంలో ప్రముఖ గాయకుడు కిశోర్ కుమార్ ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచారు. అతడితో సాన్నిహిత్యం ఏర్పడడంతో 1980లో కిశోర్ కుమార్‌ను లీనా వివాహం చేసుకున్నారు.

లీనా, కిశోర్‌ కుమార్‌కు సుమిత్ కుమార్ అనే కుమారుడు పుట్టాడు. అయితే ఇలా చక్కగా వీరి కాపురం సాగుతున్న సమయంలో ఏడేళ్ల తరువాత లీనా జీవితంలో మళ్లీ చీకటి అలుముకుంది. 1987లో కిశోర్ కుమార్ కూడా మరణించడంతో లీనా మళ్లీ ఒంటరైంది.

సినిమాల్లో విజయవంతమైన నటి లీనా తన వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక కష్టాలు.. విషాదాలను ఎదుర్కొంది. వెండితెరపై మెరిసినా లీనా వయస్సు 75 సంవత్సరాలు. తన కుమారుడితో కలిసి లీనా ఉంటున్నారు. ప్రస్తుతం వృద్దాప్యంతో లీనా బాధపడుతున్నారు.

