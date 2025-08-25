English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Neha Dhupia: పెళ్లయిన 6 నెలలకే బిడ్డను కన్న స్టార్‌ హీరోయిన్‌.. ఎవరో తెలుసా?

Star Heroine Get Pregnant Before Marriage Know Who She: పెళ్లికి ముందు గర్భం దాల్చడం సాధారణంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా సినీ పరిశ్రమలో ఇలాంటి సంస్కృతి పెరుగుతోంది. ఈ కారణం చేత పెళ్లయిన కొన్ని నెలలకే పిల్లలు పుడుతున్నారు. ఓ హీరోయిన్‌ కూడా అలాగే చేయగా.. ప్రస్తుతం ట్రోల్స్‌ వస్తున్నాయి. వాటిపైన ఆ హీరోయిన్‌ స్పందించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రేమ.. సహజీవనం ఆ తర్వాత గర్భం దాల్చడం ఇప్పుడు నడుస్తున్న ట్రెండ్‌. సినీ పరిశ్రమలో ఇలాంటి సంస్కృతి పెట్రేగిపోతున్నది. పెళ్లికి ముందే గర్భం దాల్చడం.. ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకే పిల్లలను కనేయడం జరుగుతోంది. ఓ హీరోయిన్‌ కూడా ఇలాగే చేయగా తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. వాటిపై ఆ హీరోయిన్‌ స్పందించిన తీరు సంచలనంగా మారింది.

బాలీవుడ్‌ నటి నేహా ధూపియా 2018లో నటుడు అంగద్‌ బేడీని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లికి ముందు కొన్నాళ్లు వీరిద్దరూ సహజీవనం చేశారు. ఆ తర్వాత అకస్మాత్తుగా పెళ్లి చేసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తారు. పెళ్లయిన ఆరు నెలలకే ఈ జంటకు పాప పుట్టడం ఆసక్తికరంగా మారింది. పెళ్లికి ముందే గర్భం దాల్చడంపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. వాటిపై తాజాగా నేహా ధూపియా స్పందించారు.

'నేను అంగద్‌ను పెళ్లాడిన ఆరు నెలలకే పాప పుట్టింది. దీనిపై అందరూ చర్చించుకోవడం మొదలైంది. పెళ్లయిన ఆరు నెలలకే పాప ఎలా పుట్టింది? అలా ఎలా అవుతుంది? అని రచ్చ చేశారు. పెళ్లికి ముందే గర్భం దాల్చిన హీరోయిన్‌ల గురించి ఇప్పటికీ చర్చ జరుగుతోంది. వాటిని నేను చూస్తుంటా' అని నేహా ధూపియా తెలిపారు.

'అలాంటి జాబితాలో నీనా గుప్తా, ఆలియా భట్‌ తర్వాత నేను ఉన్నా. కానీ పెళ్లికి ముందే గర్భం దాల్చడం ఇంతలా చర్చించుకోవడం చూస్తుంటే నవ్వొస్తుంది' అని నేహా ధూపియా చెప్పి ఇవన్నీ తమకు సాధారణం అని కొట్టిపారేశారు.

44 ఏళ్ల నేహా ధూపియా తెలుగు, మలయాళ చిత్రాలతోపాటు ప్రధానం బాలీవుడ్‌ సినిమాలు చేశారు. సినిమాల్లోకి రాకముందు మోడలింగ్‌ చేసి పలు పోటీల్లో కొన్ని టైటిళ్లను కూడా నేహా ధూపియా గెలిచారు. అనంతరం అంగద్‌ బేడీతో ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్న ఆమె ప్రస్తుతం కుటుంబ జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు.

