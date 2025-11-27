English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Heroine: రాత్రికి వస్తావా.. ఒక గంటకు ఎంత తీసుకుంటావ్.. అని అడుగుతున్నారు.. స్టార్ హీరోయిన్ ఆవేదన..

Actress Controversy : స్టార్ హీరోయిన్ల జీవితాలు బయటకి కనిపించినంత.. సాఫీగా అయితే సాగవు. సినిమా తారల జీవితమంటే చాలా మందికి ఎంతో ఆకర్షణగా కనిపిస్తుంది. పెద్ద బంగ్లాలు..ఖరీదైన కార్లు, వెలుగులు, కెమెరాల మధ్య జీవితం అని అనుకుంటారు. కానీ ఈ మెరిసే ప్రపంచం వెనుక ఎన్నో మానసిక ఒత్తిళ్లు, అవమానాలు కూడా దాగి ఉంటాయి. 
సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్స్ లేటెస్ట్ అందుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో అవమానాలు కూడా పడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా పెరిగిన తర్వాత.. సెలబ్రిటీలపై ఆన్‌లైన్ వేధింపులు మరింత పెరిగాయి. తాజాగా ఈ విషయాన్ని మరాఠీ నటి గిరిజా ఓక్‌.. బహిరంగంగా తన మాటల్లో తెలియజేశారు.

గిరిజా ఓక్ ఎన్నేళ్లుగా సినిమా రంగంలో నటిస్తున్నప్పటికీ, ఒక ఇంటర్వ్యూ వీడియో వైరల్ కావడంతో ఆమె పేరు తాజాగా ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఈ ఒక్క క్లిప్ వల్ల ఆమెను చాలామంది గుర్తించడం మొదలుపెట్టారు. సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్ల సంఖ్య కూడా అమాంతంగా పెరిగింది. అయితే ఇదే పాపులారిటీ ఆమెకు శాపంగా మారిందని గిరిజా చెప్పింది.

ఆమెకు కొందరు వ్యక్తులు అసభ్యకరమైన మెసేజ్‌లు పంపుతున్నారంట. “రాత్రికి వస్తావా?”, “గంటకు రేటెంత?” వంటి నీచమైన ప్రశ్నలు వేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. నాతో కొంతసేపు గడపాలంటే ఎంత తీసుకుంటావు అని కూడా అడుగుతున్నారని చెప్పింది. ఈ రకమైన వ్యాఖ్యలు తనను తీవ్రంగా బాధిస్తున్నాయని తెలిపింది. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి మాటలకు లెక్క లేదని కూడా ఆమె పేర్కొంది.

గిరిజా మాట్లాడుతూ, నిజ జీవితంలో తాను ఎవరికైనా ఎదురైతే గౌరవంగా మాట్లాడే వాళ్లే,..కానీ ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రం ఇలా హద్దులు దాటి మాట్లాడుతున్నారంటూ వాపోయింది. ఒకవైపు ఇంత క్రేజ్ వచ్చినా, సినిమాల్లో కొత్త ఆఫర్లు మాత్రం రావడం లేదని.. పైగా నెగెటివ్ కామెంట్లు ఎక్కువగా వస్తున్నాయని చెప్పడం బాధాకరం.  

ఇక కెరియర్ విషయానికి వస్తే.. షోర్ ఇన్ ద సిటీ, జవాన్, ది వ్యాక్సిన్ వార్ వంటి సినిమాల్లో నటించిన గిరిజా ఓక్ తన ప్రతిభతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

