Star Heroine: విడాకులపై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. బాధగా ఉంది అంటూ..!

Star Actress Divorce
ఈమధ్య సెలబ్రిటీలు విడాకులు తీసుకోవడం సర్వసాధారణం అయిపోతోంది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న కొంతమంది సెలబ్రిటీలు .. కూడా విడాకులు తీసుకొని వారి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు బాలీవుడ్ లో ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉండేవి. అయితే ఇప్పుడు సౌత్ సెలబ్రిటీలు కూడా ఇదే బాట పడుతున్నారు..
ఒకప్పుడు నార్త్ సెలబ్రిటీలు ఎక్కువగా విడాకులు తీసుకుంటూ కనిపించేవారు. ఇప్పుడు సౌత్ సెలెబ్రిటీలు కూడా ఈ జాబితాలో చేరుతూ వస్తున్నారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న కూడా కొద్ది రోజులకే విడాకులు తీసుకుని అభిమానిలను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒక స్టార్ హీరోయిన్ విడాకులకు సిద్ధమయింది అన్న వార్త తెగ వినిపిస్తూ వచ్చింది . ఆమె మరెవరో కాదు తెలుగు ప్రేక్షకులను.. అప్పట్లో ఎన్నో సినిమాలతో ఆకట్టుకున్న సంగీత.
పెళ్ళాం ఊరెళితే, ఖడ్గం.. లాంటి సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించిన సంగీత.. ఈ మధ్య మహేష్ బాబు సరిలేరు నీకెవ్వరు చిత్రంలో హీరోయిన్ కి అమ్మగా కనిపించింది..
ఇక బుల్లితెరలు కొన్ని టీవీ షోలో కూడా జడ్జ్ గా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో సంగీత instagram లో తన భర్త ఫోటోలు తీసేయడంతో వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకుపోతున్నారు అంటూ వార్త ప్రచారం అయింది.
అయితే దీనిపైన క్లారిటీ వచ్చింది సంగీత. ప్రస్తుతం తన విడాకుల గురించి వస్తున్న వార్తలు అన్నీ కూడా తప్పని .. తనకు ఇలాంటి అబద్ధపు వార్తలు విన్నప్పుడు బాధ కలుగుతుంది అని.. కానీ ఏమి చేయలేక తానే నిజం చెబుతున్నాను.. అని.. తను, తన భర్త కలిసే ఉన్నాము అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.