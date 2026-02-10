English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Star Heroine: అందమైన అమ్మాయిలు అలాంటి పని చేస్తారా…అసభ్యకరమైన ప్రశ్నకు అదిరిపోయే సమాధానం ఇచ్చిన హీరోయిన్..

Star Heroine: అందమైన అమ్మాయిలు అలాంటి పని చేస్తారా…అసభ్యకరమైన ప్రశ్నకు అదిరిపోయే సమాధానం ఇచ్చిన హీరోయిన్..

Heroine Controversy 

అభిమాని అడిగిన వింత ప్రశ్నకు తెలుగు పాపులర్ హీరోయిన్ ఇచ్చిన సమాధానం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరస్ అవుతుంది. కొంతమందికి ఈ సమాధానం ఆశ్చర్యకరంగా వినిపించగా మరి కొంతమందికి మాత్రం ఈ సమాధానం నవ్వులు పూయిస్తోంది. ఇంతకీ అతను ఏమి అడిగాడు.. ఈ హీరోయిన్ ఏం చెప్పింది అన్ని అనే విషయానికి వెళితే
1 /5

కమాక్షి భాస్కర్ల సినిమా రంగంలోకి రాకముందు మోడలింగ్ ద్వారా తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది. 2018లో జరిగిన ఫెమినా మిస్ ఇండియా తెలంగాణ పోటీలో విజేతగా నిలిచి మంచి గుర్తింపు పొందింది. అదే ఏడాది మిస్ ఇండియా 2018 పోటీలో కూడా పాల్గొని ఫైనల్స్ వరకు చేరడం ఆమెకు పెద్ద అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టింది.

2 /5

2021లో ఆమె తొలి సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైంది. మొదటి సినిమాతోనే ఆమెకు మంచి పేరు వచ్చింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన “మా ఊరి పొలిమేర” సినిమా కమాక్షి కెరీర్‌ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ఈ సినిమా ద్వారా ఆమెకు విస్తృతంగా ప్రేక్షకుల గుర్తింపు వచ్చింది. దానికి సీక్వెల్‌గా వచ్చిన “మా ఊరి పొలిమేర 2” కూడా మంచి విజయం సాధించింది.

3 /5

ప్రస్తుతం కమాక్షి పలు ఆసక్తికరమైన సినిమాల్లో నటిస్తోంది. అల్లరి నరేష్‌తో కలిసి “12ఏ రైల్వే కాలనీ” సినిమాలో నటిస్తోంది. అలాగే నవీన్ చంద్రతో “షో టైమ్” అనే మరో సినిమా కూడా చేస్తోంది. అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న “మా ఊరి పొలిమేర 3” సినిమా షూటింగ్ కూడా జరుగుతోంది.

4 /5

ఇటీవల ఓ అభిమాని ఆమెను చాలా వింతగా ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. “అందమైన అమ్మాయిలు అసలు అలాంటి పని చేస్తారా?” అని ప్రశ్నించగా, కమాక్షి దానికి చాలా సరదాగా స్పందించింది. “ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్‌గా, నటిగా సమాధానం చెప్పడం నాకు గౌరవం. మా కడుపులు సిమెంట్, కాంక్రీటుతో తయారయ్యాయి. మేము తినే ఆహారం అంతా మాయమైపోతుంది” అంటూ నవ్వులు పూయించింది.

5 /5

ఆ వీడియోను షేర్ చేస్తూ ఆమె పెట్టిన క్యాప్షన్ కూడా నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంది. నటులు కూడా సాధారణ మనుషులేనని గుర్తు చేయడానికే ఈ సమాధానం అని ఆమె చెప్పింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది.

Kamakshi Bhaskarla Viral Video Star Heroine Funny Reply Kamakshi Bhaskarla Fan Question Heroine Controversy Telugu Kamakshi Bhaskarla Comments Telugu Actress Viral News Kamakshi Bhaskarla Interview

Next Gallery

Jio Family Plan: జియో యూజర్లకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. కొత్త ఫ్యామిలీ ప్లాన్‌‌లో సింగిల్ రీఛార్జ్‌‌తో 4 సిమ్స్‌కు సూపర్ బెనిఫిట్స్..!