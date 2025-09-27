English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Kushboo: సొంత తండ్రే కామాంధుడు.. 8 ఏళ్ల వయసులోనే స్టార్‌ హీరోయిన్‌కు వేధింపులు

Actress Kushboo Harassed: వెండితెరపై మెరుస్తున్న తారల జీవితాలు పూలపాన్పు కాదు. కష్టాలను దాటుకుని మేకప్‌ వేసుకుని ఆ కష్టాలను దాచుకుంటారు. వినోదంతోపాటు డబ్బు సంపాదించడానికి నటిస్తుంటారు. కానీ హీరోయిన్లు మాత్రం తీవ్ర ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటారు. అలనాటి స్టార్‌ హీరోయిన్‌ కుష్బూ తన జీవితంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తన సొంత తండ్రి నుంచే వేధింపులకు గురయినట్లు నటి ఖుష్బూ సుందర్ సంచలన విషయాన్ని బయటపెట్టారు. తన జీవితంలో ఎన్నో చీకటి కోణాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆవేదన చెందారు. తన తండ్రిపై ఆమె చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ఇలా ఉన్నాయి. పూర్తి వివరాలు తెలుుకుందాం.

బీజేపీ నాయకురాలిగా ఉన్న ఖుష్బూ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితం గురించి చాలా విషయాలు పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం జాతీయ మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలిగా ఖుష్బూ కొనసాగుతున్నారు. 'నేను బలంగా ఎలా జీవించాలో ఒక ఉదాహరణగా ఉండాలనుకుంటున్నా' అని తెలిపారు. 

'నేను యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు నా తండ్రి నన్ను వేధించాడు. 8 నుంచి 15 సంవత్సరాల వయసు వరకు తనను లైంగికంగా వేధించాడు' అని సంచలన విషయాన్ని ఖుష్బూ బహిర్గతం చేసింది. మహిళలు తాము అనుభవించిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకోవాలని.. తన జీవితంలో జరిగిన చీకటి విషయాలను చెప్పడానికి సిగ్గుపడకూడదని తెలిపారు.

'తండ్రి దాడి అనంతరం నాకు మాట్లాడటానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది. మహిళలు దాని గురించి మాట్లాడాలని నేను భావిస్తున్నా' అని ఓ ప్రఖ్యాత ఆంగ్ల న్యూస్‌ నెట్‌వర్క్‌తో ఖుష్బూ చెప్పారు.

దక్షిణ భారత సినిమా స్టార్‌ హీరోయిన్‌లలో ఖుష్బూ ఒకరు. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ సినిమాల్లో ఖుష్బూ నటించారు. చిరంజీవితో ఆమెకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. సినిమాల నుంచి దూరమైన ఆమె 2010లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. 2014 వరకు డీఎంకేలో కొనసాగిన ఆమె ఆ తర్వాత 2014లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. అనంతరం 2020లో బీజేపీలో చేరి ప్రస్తుతం మహిళా కమిషన్‌ సభ్యురాలిగా బాధ్యతలు చేపడుతున్నారు.

