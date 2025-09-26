English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Heroine Love Story: ఆ స్టార్ హీరోయిన్ తో పీకల్లోతు ప్రేమలో డావూద్ ఇబ్రాహీం.. చివరికి ఏమైందంటే..!

Star Heroine Love With Don: కొన్ని ప్రేమకథలు ఎన్ని రోజులు అయినా కానీ మీడియా కథనాల రూపంలో కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. అందుకు ముఖ్య కారణం.. ఆ ప్రేమ కథలు ఎన్ని రోజులైనా సంచలనం గానే మిగలడం. ఇలాంటి ప్రేమ కథ బాలీవుడ్ లో చోటుచేసుకుంది. ఇంతకీ ఎవరి మధ్య చోటు చేసుకుంది అసలేమైంది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
1 /5

బాలీవుడ్ చరిత్రలో కొన్ని ప్రేమకథలు ప్రజలను ఆశ్చర్యపరిస్తూ ఉంటాయి. వాటిలో ఒకటి డావూద్ ఇబ్రాహీం.. హీరోయిన్ మంధకిని మధ్య జరిగిన లవ్ స్టోరీ. మంధకిని.. తన అందం.. చార్మ్ తో అప్పట్లో చాలా రోజులు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది... ఆమె రామ్ టెరి గంగా మిలే సినిమా ద్వారా ఒక్కరాత్రిలో స్టార్ అయ్యింది.  

2 /5

డావూద్ ఇబ్రాహీం.. ముంబై అండర్‌వల్డ్‌లో పెద్ద క్రిమినల్ గా పేరొందాడు. కానీ అతను బాలీవుడ్ హీరోయిన్ మంధకినితో.. ప్రేమలో ప్రేమలో పడ్డారు అని అప్పట్లో గట్టిగా వినిపించింది . ఈ ఇద్దరి ప్రేమకథ అప్పట్లో బుల్లిటిన్ బోర్డ్స్..పత్రికల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. మంధకిని.. డావూద్ నాలుగు సంవత్సరాలు కలిసి జీవన సంబంధంలో ఉండగా.. వారి ఫోటోలు బయటకు రావడం వల్ల సినిమా పరిశ్రమలో కలకలం ఏర్పడింది.  

3 /5

డావూద్ మీద అతని క్రిమినల్ ఫైల్‌ల కారణంగా.. మంధకినికి సినిమా అవకాశాలు తగ్గాయి. దీంతో ఆమె బాలీవుడ్ జీవితాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది. తర్వాత మంధకిని ప్రముఖ డాక్టర్ కాగ్యూర్ రింపోచే తఖూర్ తో వివాహం చేసుకొని.. దుబాయ్‌లో నివసిస్తోంది. వారి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు.

4 /5

డావూద్ ఇప్పుడు 67 ఏళ్ళ వయసులో ఉన్నాడు. కొన్ని రోజులు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఇది నిజమో లేదో స్పష్టంగా లేదు. డావూద్ 1993 ముంబై సీరియల్ బ్లాస్ట్‌లు మాస్టర్ మైండ్ గా వ్యవహరించాడు. 

5 /5

మంధకిని–డావూద్ ల లవ్ స్టోరీ బాలీవుడ్ లో ఒక సరికొత్త చర్చగా నిలిచింది. అయితే, మంధకిని తన వ్యక్తిగత జీవితం లో స్థిరపడింది, సినిమాకు దూరమయ్యింది.. తన కుటుంబంతో సుఖంగా జీవిస్తోంది.

