English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Actress: నొప్పి భరించలేను.. వాళ్లకి శరీరమే కావాలి.. నాగచైతన్య హీరోయిన్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్..

Star Heroine Pain 

హీరోయిన్స్ చెప్పే ప్రతి మాట కూడా సోషల్ మీడియాలో ఎంతగానో వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తమ ఎదుర్కొనే సమస్యల గురించి హీరోయిన్స్ తరచుగా ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతుంటారు. అయినా కానీ అవి కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒకసారి హీరోయిన్ చెప్పిన మాటలు.. మరింత షాక్ కి గురి చేస్తున్నాయి
1 /5

బాలకృష్ణ, నాగచైతన్య…లాంటి స్టార్ హీరోల సినిమాలలో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ మంజీమా మోహనన్.. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ సినిమా వచ్చిన సాహసం శ్వాసగా సాగిపో శ్రీమాత్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది మలయాళీ ముద్దుగుమ్మ.

2 /5

ఆ తర్వాత బాలకృష్ణ సినిమా కథానాయకుడు అలానే మహా నాయకుడు చిత్రంలో.. ఎన్టీఆర్ కూతురు భువనేశ్వరి పాత్రలో కనిపించింది. అయితే ఈ హీరోయిన్ కెరియర్ పిక్స్ లో సాగుతున్నప్పుడే గౌతమ్ కార్తీక్ అనే అతనిని 2022లో పెళ్లి చేసుకుని సినిమాలకు దూరమైంది.

3 /5

ఇక అప్పట్లో వీళ్లిద్దరూ కూడా మంజీమ తల్లిదండ్రుల ఇష్టం లేకుండానే పెళ్లి చేసుకున్నారు అని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. అంతేకాకుండా ఈ పెళ్లి తర్వాత ఈ హీరోయిన్ బాగా బరువు పెరిగిపోవడంతో ఆమెపై బాడీ షేమింగ్ ట్రోలింగ్ ఎక్కువ రాగా.. దీనిపై స్పందించింది ఈ హీరోయిన్.  

4 /5

“బరువు తగ్గితే నాకు సినిమా అవకాశాలు రావచ్చేమో కానీ జీవితం అన్నాక అది మాత్రమే ముఖ్యం కాదు కదా.. హీరోయిన్లను విమర్శించేవారికి శరీరం మాత్రమే కావాలి. అది తప్పించి వాళ్లకి ఏమీ కనిపించదా,” అని అడిగింది.   

5 /5

ఇక విపరీతంగా బరువు పెరగడం వల్ల మానసికంగా అలానే శారీరకంగా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నానని, ప్రస్తుత ఈ నొప్పిని తట్టుకునే ఓపిక  కూడా తనకు లేదు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

Star Heroine Pain Manjima Mohanan Interview Manjima Mohanan Controversy Manjima Mohanan Comments Telugu Actress Body Shaming Manjima Mohanan Bold Statements Star Actress Struggles Manjima Mohanan Casting Couch Rumors

Next Gallery

Shriya: ఆ ఒక్క కారణం వల్ల కనీసం నేను కడుపుతో ఉన్నాను అని కూడా చెప్పలేకపోయాను..: శ్రియ