50 Years Old Star Heroine Nagma Love With Star Cricketer Know Fact: భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో పెళ్లి కాని హీరోయిన్లు కూడా ఉన్నారు. వారిలో తెలుగు సినిమాల్లో స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందిన నగ్మా ఒకరు. 50 ఏళ్ల వయసులో ఆమె ఓ క్రికెటర్తో ప్రేమలో పడ్డారని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఈ వయసులో ఆమె ప్రేమలో పడడం విస్మయంగా ఉంది. వాస్తవమేమిటో తెలుసుకుందాం.
భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో నగ్మా 10 భాషల్లో దాదాపు 90కి పైగా సినిమాలు చేశారు. ప్రస్తుతం యాభై ఏళ్ల వయసు పూర్తి చేసుకున్న ఆమె ఇప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోలేదు. అవివాహితురాలిగా ఉన్న గతంలో ఓ స్టార్ క్రికెటర్తో ప్రేమలో పడ్డారని పుకార్లు ఉన్నాయి. ఆ స్టార్ క్రికెటర్ ఎవరో కాదు సౌరవ్ గంగూలీ.
సినిమా రంగంలో స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందిన హీరోయిన్ నగ్మా పెళ్లి చేసుకోకుండానే వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒంటరిగా గడుపుతోంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అనేక విజయాలు సాధించిన ఆమె చిరంజీవి, రజనీకాంత్, సల్మాన్ ఖాన్ వంటి స్టార్ హీరోలతో నటించారు.
నగ్మా తండ్రి అరవింద్ మొరార్జీ హిందూ, ఆమె తల్లి షామా ఖాజీ ముస్లిం. ఆమె తండ్రి ఒక వ్యాపారవేత్త కాగా.. నగ్మా తల్లి కుటుంబం స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల నేపథ్యాన్ని కలిగి ఉంది. నగ్మా జన్మించిన తర్వాత ఆమె తల్లిదండ్రులు విడిపోయారు. ఆమె తల్లి షామా తరువాత సినీ నిర్మాత చందర్ సదానను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు జ్యోతిక, రోషిణి (రాధిక) అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు.
ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న నగ్మా రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. నగ్మా కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యురాలిగా కొనసాగుతున్నారు. సౌరవ్ గంగూలీతో ఉన్న ప్రేమ ముచ్చట నిజమో కాదో తెలియదు కాదు ఇప్పటికీ వారిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారని చర్చ జరుగుతోంది.