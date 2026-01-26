Heroine: చాలా మంది అమ్మాయిలతో డేటింగ్ చేశాడు.‌. నేను అతన్ని విపరీతంగా ప్రేమించా.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Star Heroine: తమిళ్, తెలుగు సినిమాల్లో వరుస అవకాశాలతో బిజీగా ఉన్న ఓ హీరోయిన్ ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన పాత ప్రేమ, బ్రేకప్ గురించి మాట్లాడింది. విధేయత లేని టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్లలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పిన ఆమె వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో బిజీగా ఉన్న హీరోయిన్లలో ప్రియా భవానీ శంకర్ ఒకరు. తన అందం..సింపుల్ యాక్టింగ్తో ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది. సినిమా రంగంలోకి రాకముందు ఆమె న్యూస్ రీడర్గా పని చేసింది.
ఆ తర్వాత 2014లో టెలివిజన్ సీరియల్స్ ద్వారా నటిగా మారింది. క్రమంగా అవకాశాలు పెరిగి, 2017లో విడుదలైన తమిళ సినిమా ద్వారా వెండితెరపై అడుగుపెట్టింది. తొలి సినిమాతోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
తమిళంతో పాటు తెలుగులో కూడా ప్రియా భవానీ శంకర్ తనకంటూ ఓ స్థానం సంపాదించింది. తెలుగులో ఆమె నటించిన కళ్యాణం కమనీయం సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత గోపీచంద్తో భీమా, సత్యదేవ్తో జీబ్రా వంటి సినిమాల్లో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. డబ్బింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల ద్వారా కూడా ఆమె పరిచయం మరింత పెరిగింది. నాగ చైతన్యతో కలిసి నటించిన వెబ్ సిరీస్లో ఆమె పాత్రకు మంచి స్పందన వచ్చింది.
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ప్రియా భవానీ శంకర్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలను ఓపెన్గా చెప్పింది. కాలేజ్ రోజుల్లో తాను ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించానని.. అయితే అతడు ఒకే అమ్మాయికి నిబద్ధంగా ఉండకపోవడంతో ఆ రిలేషన్షిప్ను వదిలేశానని తెలిపింది. ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు నిజాయితీ, నమ్మకం చాలా ముఖ్యమని ఆమె చెప్పింది. అలాంటి విలువలు లేని సంబంధాల్లో ఎక్కువకాలం ఉండటం అవసరం లేదని.. అవసరమైతే ధైర్యంగా బయటకు రావాలని చెప్పింది.
ప్రియా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలా మంది ఆమె మాటలకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె తన జీవితంలో హ్యాపీగా ఉందని.. తన స్నేహితుడు రాజ్ వేల్తో మంచి అనుబంధం ఉందని సమాచారం.