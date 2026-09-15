/Star Heroine: స్టార్ హీరో సూసైడ్ కి కారణం ఆమె.. బయటకి వచ్చిన సంచలన విషయాలు..!

Star Heroine: బాలీవుడ్ నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ మరణం మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది. ఆయన మరణం జరిగిన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈ కేసుపై చర్చ కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా దిశా సలియాన్ మరణానికి సంబంధించిన కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కావడంతో సుశాంత్ కేసు కూడా మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది.
దిశా సలియాన్ సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్కు మేనేజర్గా పనిచేశారు. 2020 జూన్ 8న ఆమె మరణించగా, జూన్ 14న సుశాంత్ మరణించారు. ఈ రెండు మరణాల మధ్య సంబంధం ఉందా అనే అనుమానాలు అప్పటి నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై పలు దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ కూడా చేపట్టాయి.
తాజాగా దిశా సలియాన్ కుటుంబం తరఫున న్యాయవాది నీలేష్ ఓజా చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. ఓ టెలివిజన్ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన సుశాంత్ది ఆత్మహత్య కాదని, హత్య జరిగిందని తాము నమ్ముతున్నామని చెప్పారు. తమ వద్ద ఈ విషయానికి సంబంధించిన డిజిటల్ ఆధారాలు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అలాగే సుశాంత్ మరణం వెనుక రియా చక్రవర్తి, ఆమె సోదరుడు షోవిక్ చక్రవర్తి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి ఆధారాలు ఉన్నాయని న్యాయవాది ఆరోపించారు. అయితే ఇవి ప్రస్తుతం ఆయన చేసిన ఆరోపణలు మాత్రమే. దర్యాప్తు సంస్థలు లేదా కోర్టు తుది నిర్ణయం వచ్చే వరకు వీటిని నిర్ధారిత వాస్తవాలుగా చూడలేము.
దిశా సలియాన్ మరణం విషయంలో కూడా నీలేష్ ఓజా పలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆమెది ఆత్మహత్య కాదని, ఈ ఘటన వెనుక కుట్ర ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి తమ వద్ద డిజిటల్ ఆధారాలు, ప్రత్యక్ష సాక్షుల సమాచారం ఉన్నట్లు చెప్పారు.
ఈ కేసులో పలువురు ప్రముఖుల పేర్లు ఎఫ్ఐఆర్లో రావడం కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది. దీంతో సుశాంత్, దిశా మరణాలపై మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా చర్చ మొదలైంది. అయితే ఈ కేసుల్లో అసలు నిజం ఏమిటనేది దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు స్పష్టంగా చెప్పలేం. ప్రస్తుతం న్యాయవాది చేసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే వెలుగులోకి వచ్చాయి. రాబోయే రోజుల్లో దర్యాప్తులో బయటపడే విషయాలు ఈ కేసుకు మరింత స్పష్టత ఇవ్వొచ్చని అభిమానులు, సినీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.