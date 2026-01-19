English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Star Heroine: మందు తాగే అలవాటు ఉంది అంటూ ధైర్యంగా చెప్పేసినా తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్..!

Star Heroine: మందు తాగే అలవాటు ఉంది అంటూ ధైర్యంగా చెప్పేసినా తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్..!

Star Heroine Stress 
స్టార్ హీరోయిన్.. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆల్కహాల్ తాగుతానని ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతుంది... ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతానని, ఫుడ్ విషయంలో కూడా క్యాలరీలు కంట్రోల్ చేస్తానని చెప్పిన ఈ హీరోయిన్.. మందు కూడా తాగుతాను అని డైరెక్ట్ గా కామెంట్లు చేయడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 
1 /6

టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు ఈషా రెబ్బా గురించి ప్రత్యేక పరిచయం.. అవసరం లేదు. సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్‌ల్లో కూడా నటిస్తూ..కెరీర్ పరంగా ఈషా ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు. కథకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్న ఈషా.. ఇప్పుడు మరో కొత్త సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యారు.

2 /6

ఈషా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఈ సినిమాను ఏ.ఆర్. సజీవ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జనవరి 23న ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గరపడటంతో, చిత్ర బృందం జోరుగా ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటోంది.

3 /6

ఈ సినిమాలో దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ హీరోగా.. నటించడం మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఈషా రెబ్బా – తరుణ్ భాస్కర్ జంటగా ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అంటూ వార్తలు తెగ వైరల్ అవ్వడంతో.. వీళ్ళిద్దరిని వెండితెరపై చూడడానికి అందరూ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. 

4 /6

ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఈషా రెబ్బాకు ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న ఎదురైంది. “మీరు ఆల్కహాల్ తాగుతారా? మీకు ఏ బ్రాండ్ ఇష్టం?” అనే ప్రశ్న అడగడంతో, ఆమె నవ్వుతూ స్పందించారు. ఈ మధ్యకాలంలో తాను ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టానని..బయటకు వెళ్లినప్పుడూ హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తానని చెప్పారు. అన్ని రకాల ఆహారం తింటాను కానీ క్యాలరీలు మాత్రం కంట్రోల్‌లో ఉంచుతానని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

5 /6

ఆల్కహాల్ విషయానికి వస్తే, “ఇలా డైరెక్ట్‌గా కూడా అడుగుతారా?” అంటూ సరదాగా స్పందించిన ఈషా, తాను తరచుగా తాగనని తెలిపారు. అయితే..పని ఒత్తిడి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కొద్దిగా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటానని చెప్పారు. ఈ మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

6 /6

ఒకప్పుడు ఆల్కహాల్ అంటే కేవలం అబ్బాయిలకే పరిమితమని అనుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారిందని, పార్టీల్లో అమ్మాయిలు కూడా సాధారణంగా తీసుకుంటున్నారని ఈషా మాటల ద్వారా అర్థమవుతోంది.

Star Heroine Alcohol Habit Eesha Rebba Alcohol Consumption Tollywood Actress Drinks Alcohol Star Heroine Stress Drinking Eesha Rebba Interview Viral Telugu Actress Alcohol Comments

Next Gallery

Mega Daughter: రాజేంద్రప్రసాద్ గురించి ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన మెగా డాటర్..!