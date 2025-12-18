English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Star heroine kiss: స్టార్ హీరోతో బలవంతపు ముద్దు.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న స్టార్ హీరోయిన్..!

Heroine kiss scene: సినిమా రంగం బయట నుంచి చూసే వారికి చాలా అందంగా అలానే..ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. వెలుగులు..కెమెరాలు, చప్పట్లు.. ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్… ఇవన్నీ చూసి నటీనటుల జీవితం చాలా సులువుగా ఉంటుందనుకునే వారు చాలామందే ఉంటారు. కానీ నిజానికి సినిమా రంగంలో అడుగు పెట్టిన కొత్త నటీనటులు ఎన్నో ఒత్తిడులు.. ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు అనేది జగమెరిగిన సత్యం. ముఖ్యంగా హీరోయిన్లకు కెరియర్ ప్రారంభంలో..తమ అభిప్రాయాలు చెప్పుకునే అవకాశం కూడా ఉండకుండా ఉంటుంది..
ప్రస్తుతం సినిమా ఇండస్ట్రీలో గౌరవం, పేరు, గుర్తింపు తెచ్చుకున్న చాలామంది నటీమణులూ ఒకప్పుడు.. తమ కెరియర్ ప్రారంభంలో ఎన్నో కష్టాలని ఎదుర్కొని వచ్చిన వారే ఉంటారు. వారి జీవితాల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు వారిని మానసికంగా కృంగదీసి కూడా ఉంటాయి.. అలాంటి ఒక అనుభవం గురించి తాజాగా ఒక ప్రముఖ హీరోయిన్ స్వయంగా మాట్లాడడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

బాలీవుడ్‌లో అందం, అభినయం, నాట్యం.. అన్నింటిలోనూ తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించుకున్న నటి మాధురీ దీక్షిత్. ఆమెకు ఎంతో మంది అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే ఆమె సినీ ప్రయాణం మొదట్లో.. మాత్రం అంత సులువుగా ఏమీ సాగలేదు.  

తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాధురీ తన కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఎదుర్కొన్న ఒక బాధాకరమైన అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. 1988లో విడుదలైన దయావన్ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక ముద్దు సీన్ తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని.. ఆమె చెప్పారు. ఆ సినిమాలో ఆమె సీనియర్ నటుడు వినోద్ ఖన్నాతో కలిసి నటించారు. అప్పట్లో మాధురీ కొత్త నటి కాగా..వినోద్ ఖన్నా ఇండస్ట్రీలో చాలా పెద్ద స్టార్.

‘ఆజ్ ఫిర్ తుమ్పే ప్యార్ ఆయా హై’ అనే పాటలో ఒక రొమాంటిక్ ముద్దు సీన్ ఉంటుంది. ఆ రోజుల్లో హిందీ సినిమాల్లో ఇలాంటి సన్నివేశాలు చాలా అరుదు. అందులోనూ ఆ సీన్ కొంచెం మితిమీరినట్లుగానే.. ఉంటుంది. సినిమా ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆ సీన్ ఇంత తీవ్రంగా.. ఉంటుందని తనకు తెలియదని మాధురీ వెల్లడించారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆ సీన్ తనను మానసికంగా చాలా ఇబ్బంది పెట్టిందని చెప్పారు.

ఈ అనుభవం గురించి మాట్లాడుతూ, “ఆ సీన్ నాకు ఒక గుణపాఠంలా మారింది. షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చాలా రిగ్రేట్ ఫీల్ అయ్యాను. అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను… ఇకపై నాకు అసౌకర్యంగా అనిపించే సన్నివేశాలు చేయకూడదు. వెంటనే చెప్పేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను” అని మాధురీ చెప్పారు. ఆ సీన్ తర్వాత ఆమె చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారని.. కన్నీళ్లు కూడా పెట్టుకున్నారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.

మాధురీ ఆ సీన్‌ను సినిమాలో నుంచి తీసేయాలని నిర్మాతలను కోరినప్పటికీ..దర్శకుడు ఫిరోజ్ ఖాన్ ఆ సీన్‌ను అలాగే ఉంచారు. ఆ సీన్‌కు అదనంగా పారితోషికం కూడా ఇచ్చారు. అయినా కానీ ఆ సన్నివేశం వల్ల తను మానసికంగా చాలా బాధపడ్డాను అని చెప్పుకొచ్చింది ఈ హీరోయిన్. చివరికి.. వినోద్ ఖన్నా తనకు క్షమాపణ చెప్పారని కూడా ఆమె వెల్లడించారు.

ఈ సంఘటన మాధురీ జీవితంలో ఒక కీలక గుణపాతంగా మారింది. ఆ తర్వాత నుంచి ఆమె తన హద్దులను తానే నిర్ణయించుకోవడం ప్రారంభించారు. కొత్త నటులు ఎదుర్కొనే ఒత్తిడుల మధ్య కూడా.. ఒక విషయం వాళ్లకు నచ్చనప్పుడు అది తప్పకుండా చెప్పి తీరాలి అని ఆమె తెలిపింది.

