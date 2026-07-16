/Ram Charan: రామ్ చరణ్-సుకుమార్ సినిమాలో కీలక పాత్రలో స్టార్ హీరోయిన్ !

Ram Charan:మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తదుపరి సినిమా కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. పెద్ది విజయంతో జోష్లో ఉన్న చరణ్, ఇప్పుడు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దర్శకత్వంలో మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ప్రస్తుతం RC17 వర్కింగ్ టైటిల్తో ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇదే సమయంలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరో ఆసక్తికర ప్రచారం టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ప్రస్తుతం తెలుగు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, రామ్ చరణ్ - సుకుమార్ చిత్రంలో లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ఓ కీలక పాత్రలో కనిపించే అవకాశం ఉందని టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ఆమె హీరోయిన్గా కాకుండా, కథను మలుపు తిప్పే శక్తివంతమైన పాత్ర కోసం ఎంపిక చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై చిత్రబృందం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కాంబినేషన్లో గతంలో వచ్చిన రంగస్థలం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. చిట్టిబాబు పాత్రలో చరణ్ నటనకు విమర్శకుల ప్రశంసలు లభించగా, సుకుమార్ కథనం, పాత్రల రూపకల్పన సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ఇప్పుడు మరోసారి ఈ కాంబినేషన్ రిపీట్ అవుతుండటంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
సుకుమార్ సినిమాల్లో హీరోతో పాటు ప్రతి పాత్రకూ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. రంగస్థలం, పుష్ప వంటి చిత్రాల్లో సహాయ పాత్రలు కూడా కథలో కీలకంగా నిలిచాయి. అదే తరహాలో RC17లో కూడా ప్రతి పాత్రకు బలమైన నేపథ్యం ఉంటుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నయనతార పేరు వినిపించడం సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
ఒకవేళ ఈ ప్రచారం నిజమైతే, నయనతార తొలిసారిగా రామ్ చరణ్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనున్నట్లు అవుతుంది. ఇప్పటికే చిరంజీవితో పలు చిత్రాల్లో నటించిన ఆమె, ఇప్పుడు మెగా వారసుడితో నటించే అవకాశం ఉందనే వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ప్రస్తుతం సుకుమార్ స్క్రిప్ట్కు తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారని సమాచారం. అన్ని పనులు పూర్తయిన తర్వాత ఈ ఏడాది చివర్లో సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే నయనతార పాత్రకు సంబంధించిన వార్తలపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఇవన్నీ ప్రచారంగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.