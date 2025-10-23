English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha: నా విడాకుల సమయంలో వాళ్లు సంబరాలు చేసుకున్నారు.. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన సమంత

Heroine Samantha: సమంత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఫుల్ క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఈ అమ్మడు.. పర్సనల్ లైఫ్‌లో మాత్రం సక్సెస్ కాలేదనే చెప్పాలి. కారణాలు తెలియదు కానీ నాగ చైతన్యతో విడిపోయి ఇప్పుడు ఒంటరిగానే ఉంటోంది. అయితే తాజాగా సమంత తన విడాకుల సమయంలో.. కొంతమంది సంబరాలు చేసుకున్నారంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇప్పుడు సామ్ చేసిన ఈ కామెంట్స్.. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
డివొర్స్, మయోసైటిస్.. ఇలా బ్యాక్ టూ బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్‌తో సమంత అప్పట్లో సతమతమైపోయింది. ఈ మధ్యే వాటి నుంచి మెల్లగా కోలుకుంటున్న సామ్.. ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ స్క్రీన్‌పై కనిపించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటీవల సమంత ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేసింది. తన విడాకుల సమయంలో కొంతమంది సంబరాలు చేసుకున్నారు అంటూ చెప్పి షాకిచ్చింది.  

సమంత మాట్లాడుతూ.. కెరీర్ పరంగా నేను చాలా ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నాను. నన్ను ద్వేషించేవాళ్లు ఆ సమయంలో నన్ను అలా చూసి నవ్వుకున్నారు. నాకు మయోసైటిస్ వ్యాధి వచినప్పుడు కూడా నన్ను హేళన చేసిన వాళ్లున్నారు. నా విడాకుల సమయంలో కూడా వాళ్లు సంబరాలు చేసుకున్నారు.   

నా జీవితం ఎలా ఉండబోతుందో కూడా వాళ్లే నిర్ణయించేవారు. అవన్నీ చూసినప్పుడు చాలా బాధేసేది. కానీ, తరువాత నుంచి పట్టించుకోవడం మానేసానంటూ ఎమోషనల్ కామెంట్స్ చేసింది సామ్. దీంతో ఆమె చేసిన ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

ఇక సమంత సినిమాల విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో రక్త్ బ్రహ్మాండ్ అనే సినిమా చేస్తోంది. ఈ సినిమాను స్టార్ డైరెక్టర్స్ రాజ్ అండ్ డీకే తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా.. త్వరలోనే విడుదల కానుంది. 

ఈ సినిమా తరువాత తెలుగులో ఒక సినిమా చేయనుంది సమంత. అదే మా ఇంటి బంగారం. ఈ సినిమాను దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్నారు. వీరి కాంబోలో ఇప్పటికే వచ్చిన ఓ బేబీ సూపర్ హిట్ కావడంతో మా ఇంటి బంగారం సినిమాపై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది.  

