/Star Heroine:ఇవే సినిమాలు తమిళంలో చేస్తే నేషనల్ అవార్డులు వచ్చేవి..స్టార్ హీరోయిన్ ఆవేదన..!

Star Heroine:ఓ స్టార్ హీరోయిన్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. "ఇవే సినిమాలు తమిళంలో చేసి ఉంటే నేషనల్ అవార్డులు వచ్చేవి" అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక అసలు కారణం ఏమిటి? పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
తెలుగు నటి కామాక్షి భాస్కర్ల తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ప్రియురాలు సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమైన ఆమె, మా ఊరి పొలిమేర, పొలిమేర 2 చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం అగధ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఆమె, ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్, తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అవకాశాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
డాక్టర్గా కెరీర్ ప్రారంభించి తర్వాత నటిగా మారిన కామాక్షి, నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలనే ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. వరుసగా విభిన్న పాత్రల్లో నటిస్తున్నప్పటికీ తనకు ఆశించిన స్థాయిలో స్టార్డమ్ దక్కలేదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. కమర్షియల్ సినిమాల్లో ఎందుకు కనిపించడం లేదని అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె తనదైన శైలిలో సమాధానం ఇచ్చారు.
తాను నటించిన సినిమాలు, చేసిన పాత్రలు తమిళంలో చేసి ఉంటే పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండేదని కామాక్షి అన్నారు. అక్కడ అలాంటి పాత్రలకు మంచి గుర్తింపుతో పాటు అవార్డులు, జాతీయ అవార్డులు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉండేవని పేర్కొన్నారు. కానీ తెలుగులో మాత్రం నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న సినిమాలు చేస్తే కమర్షియల్ హీరోయిన్ అవకాశాలు రావడం లేదనే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.ఇతర భాషల్లో నటులు, నటీమణులు ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తే వారి నటనను ప్రశంసిస్తూ అవార్డులు ఇస్తారని, అదే తరహా పాత్రలు తాను చేసినా అలాంటి గుర్తింపు దక్కడం లేదని కామాక్షి తెలిపారు. అయితే తనకు కమర్షియల్ సినిమాల్లో నటించే అవకాశాలు రాక ఇలాంటి సినిమాలు చేయడం కాదని, తనకు వచ్చిన అవకాశాల్లో ఉత్తమమైన కథలను మాత్రమే ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నానని స్పష్టం చేశారు.
ఆరు సంవత్సరాలుగా సినీ పరిశ్రమలో కష్టపడుతున్నప్పటికీ, తనకు రావాల్సిన స్థాయిలో పేరు, గుర్తింపు ఇంకా రాలేదని ఆమె అన్నారు. అయినప్పటికీ కష్టానికి ఒకరోజు తప్పకుండా ఫలితం ఉంటుందనే నమ్మకం తనకు ఉందని చెప్పారు. తెలుగు అమ్మాయిలు హీరోయిన్లుగా మరింత ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నానని, అందుకు తాను ఒక ఉదాహరణగా నిలవాలని ఆశిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం తాను ప్రధానంగా తెలుగు చిత్రాలపైనే దృష్టి పెట్టానని, మంచి పాత్రలు వస్తే ఇతర భాషల్లో కూడా నటించేందుకు సిద్ధమేనని కామాక్షి తెలిపారు. ఒక తెలుగు హీరోయిన్ పెద్ద విజయాన్ని సాధిస్తే, ఆ తర్వాత మరెందరో తెలుగు అమ్మాయిలకు అవకాశాలు వస్తాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారగా, పలువురు నెటిజన్లు ఆమె అభిప్రాయానికి మద్దతు తెలుపుతున్నారు.