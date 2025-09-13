Star Heroine: పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. అతనికి మెసేజ్ పెడుతూ..!

Star Heroine Marriage: ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. చాలామంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మధ్యనే నాగచైతన్య పెళ్లి కాగా.. త్వరలోనే ఒకసారి హీరోయిన్ కూడా పెళ్లికి సిద్ధమవుతోంది అన్న వార్తలు తెగ వినిపిస్తున్నాయి. ఇందుకు ముఖ్య కారణం.. ఆమె ఇంస్టాగ్రామ్ లో పెట్టిన ఒక పోస్ట్.. ఇంతకు ఏం పెట్టిందంటే..
ఈమధ్య హీరోయిన్స్ చిన్న వయసులోనే పెళ్లిళ్లు చేసుకునేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పెళ్లయిన తర్వాత కూడా సినిమాలలో స్టార్ హీరోయిన్స్ తో ఎన్నో రోజులు కొనసాగుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ వర్ష బొల్లమ్మ కూడా పెళ్లికి సిద్ధమైపోయినట్టు కనిపిస్తోంది. 2019లో వచ్చిన చూసి చూడంగానే సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది ఈ హీరోయిన్.
ఆ తరువాత ఎన్నో తమిళ సినిమాల్లో నటించిన ఈ హీరోయిన్.. ఈ మధ్యనే నితిన్ హీరోగా వచ్చిన తమ్ముడు చిత్రంలో కనిపించింది. అంతేకాకుండా.. కానిస్టేబుల్ కనకం అనే వెబ్ సిరీస్ లో కూడా నటించి మెప్పించింది.
ఈ క్రమంలో వర్ష త్వరలో పెళ్లి చేసుకోనుందా అనే అనుమానం అందరిలా వ్యక్తం అవుతుంది. అందుకు ముఖ్య కారణం ఈ హీరోయిన్ ఇంస్టాగ్రామ్ ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ..”ఫ్యామిలీ ముందర క్రష్ పంపించిన టెక్స్ట్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే..”అంటూ ఫోజులు ఇచ్చింది.
దీంతో మొత్తానికి వర్షా తన క్రష్ తో మాట్లాడుతుంది అన్న విషయం అర్థమైంది. మరి తన క్రష్ తో వర్షాద్ త్వరలోనే పెళ్లి కూడా చెప్పే బోతోందా.. అందుకే ముందుగా తన అభిమానులకు ఈ హింట్ ఇచ్చిండా అని అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.