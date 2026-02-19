Star Heroine: దర్శకుడిని ప్రేమించి పెళ్లి.. మూడు ఏళ్లకే విడాకులు.. ఇప్పుడు ఇంకొకరితో పిల్లలు.. ఆ స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..!

South Star Heroine
ఒకప్పుడు తమిళం, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమల్లో వరుస హిట్లతో స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ నటి, తక్కువ సమయంలోనే ప్రేక్షకులకు ఎంతో దగ్గరైంది. సినిమాల్లో మంచి కెరీర్ సాగుతున్న దశలోనే ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఆమె, కేవలం మూడు సంవత్సరాల్లోనే విడాకులు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.
ఒకప్పుడు తమిళం, తెలుగు సినీ పరిశ్రమల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి అమల పాల్. చాలా తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగిన ఆమె జీవితం ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది. సినిమాల్లో వచ్చిన విజయాలతో పాటు, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన సంఘటనలు ఆమెను మరింత బలమైన హీరోయిన్గా మార్చాయి.
అమల పాల్ తన సినీ ప్రయాణాన్ని తమిళ సినిమాతో ప్రారంభించింది. ఆమె సహజమైన నటన ప్రేక్షకులను వెంటనే ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత ఆమెకు తెలుగు చిత్రాల్లో కూడా అవకాశాలు వచ్చాయి. బెజవాడ, లవ్ ఫెయిల్యూర్ వంటి సినిమాల్లో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గరైంది. తమిళంలోనూ వరుస సినిమాలు చేస్తూ తక్కువ సమయంలోనే మంచి ఫ్యాన్ బేస్ను సంపాదించుకుంది.
సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్న రోజుల్లోనే అమల పాల్ ప్రేమలో పడింది. ప్రముఖ తమిళ దర్శకుడు ఏ.ఎల్. విజయ్ను ప్రేమించి 2014లో వివాహం చేసుకుంది. ఈ పెళ్లి అప్పట్లో సినీ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చగా మారింది. అయితే వివాహం తర్వాత ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు రావడంతో కేవలం మూడు సంవత్సరాలకే, 2017లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఈ విషయం ఆమె అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది.
విడాకుల తర్వాత కొంతకాలం అమల పాల్ సినిమాలకు దూరంగా ఉంది. ఆ సమయంలో ఆమె తన జీవితంపై దృష్టి పెట్టి, ప్రశాంతంగా గడిపింది. ఎన్నో విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ, వాటిని పట్టించుకోకుండా ధైర్యంగా ముందుకు సాగింది. తన నిర్ణయాలపై నిలబడుతూ జీవితాన్ని కొత్త దిశలో తీసుకెళ్లింది.
తర్వాత ఆమె జీవితంలో మరో కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. 2023 నవంబర్ 5న జగత్ దేశమ్ను వివాహం చేసుకుంది. ఈ వివాహంతో ఆమె జీవితం మరో మలుపు తిరిగింది. ఇటీవల అమల పాల్ ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమె పూర్తిగా కుటుంబ జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తోంది.
కొంతకాలంగా సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చినా, అమల పాల్ చేసిన పాత్రలు ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ఉన్నాయి. నటిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, ఇప్పుడు వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషంగా ఉంది. జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలను ఎదుర్కొని, కొత్త జీవితాన్ని స్వీకరించిన అమల పాల్ ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.