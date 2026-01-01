Aarthi Agarwal Personal Life: ఒకప్పుడు టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన ఆర్తి అగర్వాల్ జీవితం వెనుక దాగి ఉన్న నిజాలు ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయి. ఆమె కెరీర్ పతనానికి కారణమైన అంశాలపై ఓ నిర్మాత తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. స్టార్డమ్, తప్పు మార్గదర్శకత్వం, వ్యక్తిగత ఒత్తిడులు కలిసి ఆమె జీవితాన్ని ఎలా మలుపు తిప్పాయో ఆయన వెల్లడించాడు.
టాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన ఆర్తి అగర్వాల్ జీవితం గురించి నిర్మాత చంటి అడ్డాల.. చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. ఇటీవల ఒక యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన తన సినీ అనుభవాలతో పాటు ఆర్తి అగర్వాల్ ఎదుగుదల..పతనం గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు.
చంటి అడ్డాల మాట్లాడుతూ.. “ఆర్తి అగర్వాల్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తొలినాళ్లలోనే మంచి అవకాశాలు దక్కించుకుంది. ముఖ్యంగా ఇంద్ర సినిమా సమయంలో ఆమెకు భారీ క్రేజ్ వచ్చింది. ఆ సినిమాలో ఆమె లుక్.. స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. అప్పట్లో ఆమెకు టాప్ హీరోలతో కూడా అవకాశాలు వచ్చాయి..” అని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఆ దశలో ఆర్తి అగర్వాల్ నిజంగా స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగిందని చెప్పారు.
అయితే..స్టార్డమ్ వచ్చిన తర్వాత సరైన మార్గదర్శకత్వం లేకపోవడం ఆమె జీవితాన్ని తప్పుదారి పట్టించిందని చంటి అడ్డాల అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఆమె తండ్రి ఇచ్చిన తప్పు సలహాలే ఆమె కెరీర్కు పెద్ద అడ్డంకిగా మారాయని అన్నారు. షూటింగ్లకు ఆలస్యంగా రావడం.. అవసరం లేని స్టార్ హంగులు చూపించడం వంటి విషయాలు నిర్మాతలకు, టెక్నీషియన్లకు ఇబ్బందిగా మారాయని చెప్పారు. దీనివల్ల అవకాశాలు క్రమంగా తగ్గిపోయాయని.. ఆమె కెరియర్ మొత్తం నాశనం అయ్యిందని తెలిపారు.
వ్యక్తిగతంగా మాత్రం ఆర్తి అగర్వాల్ చాలా మంచిదని చంటి అడ్డాల స్పష్టం చేశారు. ఆరోగ్యం బాగోలేకపోయినా షూటింగ్కు వచ్చి తన పనిని నిబద్ధతతో చేసిన సందర్భాలను.. ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. జ్వరంతో ఉన్నా కూడా సెట్స్కు వచ్చి నటించిన రోజులు ఉన్నాయని చెప్పారు.
కానీ జీవితం ఇచ్చిన ఒత్తిడులు, కెరీర్లో వచ్చిన మార్పులు ఆమెను మానసికంగా బలహీనంగా చేశాయని అన్నారు. చివరికి ఆమె జీవితం విషాదంగా ముగిసిందని.. అది నిజంగా బాధాకరమని చెప్పారు. సరైన గైడెన్స్..సపోర్ట్ ఉంటే ఆమె కెరీర్ మరోలా ఉండేదని చంటి అడ్డాల అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.