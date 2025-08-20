Coconut Shell: వ్యాపారం ప్రారంభించాలని చాలా మంది కలలు కంటారు. కానీ కొందరు మాత్రమే విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో రాణించాలంటే కొత్తగా ఆలోచించాలి. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం ఇచ్చే వ్యాపార ఆలోచన గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా కొబ్బరి చిప్పలను చెత్తగా భావిస్తాం. కానీ వీటిని సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. ఈ వ్యాపారం పర్యావరణానికి హాని చేయదు మరియు తక్కువ డబ్బుతో ప్రారంభించవచ్చు. ఈ కొబ్బరి చిప్పలతో చేతిపనుల వస్తువులు, పూల అలంకరణ సామాను, అగరబత్తి పొడి, యాక్టివేటెడ్ కార్బన్, గిన్నెలు, కప్పులు, చెంచాలు వంటి ఎన్నో వస్తువులు తయారు చేయవచ్చు.
ఈ ఉత్పత్తులకు దేశంలోనూ, విదేశాల్లోనూ మంచి గిరాకీ ఉంది. ఈ వ్యాపారం మొదలుపెట్టే ముందు మార్కెట్లో ఏ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ ఉందో తెలుసుకోవాలి. కొబ్బరి చిప్పలు హోటళ్లు, దేవాలయాలు, మిల్లుల వద్ద సులభంగా దొరుకుతాయి. వ్యాపారం కోసం గ్రైండింగ్, కట్టింగ్ మిషన్లు కొనాలి. MSME రిజిస్ట్రేషన్, GST, స్థానిక అనుమతులు తీసుకోవాలి.
చిన్న స్థాయిలో ఈ వ్యాపారం మొదలుపెట్టడానికి దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఇందులో మిషన్ల కోసం లక్ష రూపాయల వరకు, చిప్పల కోసం పది వేలు, ప్యాకేజింగ్ మరియు డెలివరీ కోసం మరో పది వేలు ఖర్చు అవుతుంది.
కొబ్బరి చిప్పలతో తయారైన వస్తువులకు మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ ఉంది. అమెజాన్, ఇండియామార్ట్ వంటి ఆన్లైన్ సైట్ల ద్వారా విదేశీ ఆర్డర్లు కూడా పొందవచ్చు.
ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ లాంటి సోషల్ మీడియా ద్వారా మార్కెటింగ్ చేస్తే మరింత లాభం వస్తుంది. ఈ వ్యాపారం తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి ఆదాయం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.