Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!

Bumper Good News To Employees State Govt Announces 3 Percent DA Hike: ఏడాదికి రెండు సార్లు ప్రకటించాల్సిన డీఏపై ప్రభుత్వాలు ఆలస్యంగా మేల్కొంటున్నాయి. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించగా.. ఇప్పుడిప్పుడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందిస్తున్నాయి. తాజాగా మరో రాష్ట్రం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ ప్రకటించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మంచు కొండలతో నిండి ఉన్న రాష్ట్రం హిమాచల్ ప్రదేశ్. మంచుకొండల్లో ప్రభుత్వ సేవలను క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకెళ్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అక్కడి ప్రభుత్వం దీపావళి కానుక అందించింది. ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన డీఏను ఆలస్యంగా ప్రకటించింది.
హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులందరికీ దీపావళి కానుకను అందించింది. ముఖ్యమంత్రి సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు 3 శాతం డీఏ పెంపును ప్రకటించారు. ఆయన ప్రకటనతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
పెంచిన డీఏ అక్టోబర్ నెల జీతంతో కలిపి వస్తుంది. ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు సంబంధించిన బకాయిలు ఉద్యోగులకు అందుతాయని సీఎం సుఖు ప్రకటించారు. అక్టోబర్ నెల జీతంతో పాటు నవంబర్ నెలలో డీఏ మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తామని తెలిపారు.
జూలై 2023 నుంచి మార్చి 2025 వరకు ఉద్యోగుల బకాయిలకు సంబంధించి ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి సుఖ్వీందర్ సింగ్ తెలిపారు. డీఏ పెంపు ప్రకటనను విద్యుత్ బోర్డు ఉద్యోగుల సమావేశంలో తెలిపారు. దీంతో ఉద్యోగుల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది.
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు కొన్ని నెలలుగా తమ కరువు భత్యం (డీఏ) కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. దీపావళికి ముందు ముఖ్యమంత్రి డీఏ పెంపు ప్రకటించడంతో ఉద్యోగ వర్గాలు సంతోషంలో మునిగాయి. డీఏ పెంపు ప్రకటన ఉద్యోగులకు దీపావళి ఆనందాన్ని అందించింది.
డీఏ బకాయిలపై ఇటీవల హిమాల్చల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు వారి డీఏ వాయిదాలను విడుదల చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల డీఏలను కూడా ప్రభుత్వం అందించనుంది. మొత్తానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.