Stock Market Crash: స్టాక్ మార్కెట్‌లో మహా ప్రళయం.. ట్రంప్ హెచ్చరికతో కుప్పకూలిన సూచీలు.. ఇన్వెస్టర్ల సంపద హాంఫట్!

Stock Market Crash: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు స్టాక్ మార్కెట్లను కుదేలు చేశాయి. చమురు ధరల భయాలు..విదేశీ సంస్థాగత మదుపర్ల విక్రయాలే దేశీయ సూచీలను  ముంచేస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఈ వారాన్ని కూడా మార్కెట్లో భారీ నష్టాలతోనే ప్రారంభించాయి. ఈ సెషన్ లో సెన్సెక్స్ దాదాపు 1700 పాయింట్లు పతనం అవ్వగా.. నిఫ్టీ 23వేల మార్క్ ను కోల్పోయింది. 
ప్రపంచ రాజకీయాల్లో చోటుచేసుకున్న ఆకస్మిక పరిణామాలు భారత స్టాక్ మార్కెట్‌ను కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాయి. 2026 మార్చి 23, సోమవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే దలాల్ స్ట్రీట్ రక్తపాతాన్ని చవిచూసింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌కు జారీ చేసిన తీవ్ర హెచ్చరికలు పెట్టుబడిదారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాయి. 

దీని ప్రభావంతో సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,700 పాయింట్లు కుప్పకూలగా, నిఫ్టీ 600 పాయింట్ల మేర క్షీణించి ఇన్వెస్టర్ల లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపదను ఆవిరి చేసింది. మార్కెట్‌లో భయాన్ని సూచించే వోలటిలిటీ ఇండెక్స్ (VIX) ఒక్కరోజే 10 శాతం పెరగడం పరిస్థితి ఎంత గంభీరంగా ఉందో అర్థం పట్టకనే పడుతోంది. కేవలం లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్‌లే కాకుండా మిడ్-క్యాప్, స్మాల్-క్యాప్ షేర్లు కూడా భారీగా పతనం కావడంతో మార్కెట్‌లో సర్వత్రా ఆందోళన నెలకొంది. పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి భయపడుతూ తమ నిధులను సురక్షితమైన మార్గాల వైపు మళ్లించడంతో అమ్మకాల ఒత్తిడి తారాస్థాయికి చేరింది.

ఈ భారీ పతనానికి ప్రధానంగా ఐదు బలమైన కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. మొదటిది, ఇరాన్-అమెరికా మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లు అల్లకల్లోలం కావడం. ట్రంప్ అల్టిమేటంకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ ప్రతీకార బెదిరింపులకు దిగడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను విక్రయించడానికి మొగ్గు చూపారు. 

రెండవది, అంతర్జాతీయంగా ఆసియా,  అమెరికా మార్కెట్లు ఇప్పటికే ఒత్తిడిలో ఉండటం భారత మార్కెట్‌పై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపింది. మూడవది, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర బ్యారెల్‌కు 110 డాలర్లు దాటిపోవడం. చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడే భారత్ వంటి దేశాలకు ఇది ద్రవ్యోల్బణ ముప్పును తెచ్చిపెడుతుంది. 

నాలుగవది, మార్కెట్ అనిశ్చితిని తెలిపే VIX సూచీ వేగంగా పెరగడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవడం పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చింది. 

మెటల్, బ్యాంకింగ్, పీఎస్‌యూ రంగాలకు చెందిన టాటా స్టీల్, హిండాల్కో వంటి దిగ్గజ స్టాక్‌లలో భారీ అమ్మకాలు చోటుచేసుకోవడం మార్కెట్‌ను అట్టడుగుకు నెట్టేశాయి. అయితే ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ఓఎన్‌జీసీ, హెచ్‌సీఎల్‌టెక్ వంటి కొన్ని స్టాక్‌లు స్వల్ప లాభాలను చూపించడం విశేషం.

నిఫ్టీలో హిందాల్కో, టాటా స్టీల్, ఎస్ బీఐ, మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర, హెచ్డీఎఫ్ సీ బ్యాంక్ షేర్లు నష్టాల్లో ఉన్నాయి. మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్, ఓఎన్‌జీసీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఆటో, మీడియా, బ్యాంకింగ్ లోహరంగ సూచీలు 2శాతం తగ్గాయి. అటు రూపాయి కూడా దారుణంగా పతనం అవుతోంది. నేటి ట్రేడింగ్ లో 33 పైసలు క్షీణించి 93, 86 దగ్గర సరికొత్త జీవనకాల కనిష్టాన్ని తాకింది.   

