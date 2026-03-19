Stock Market Crash: నిఫ్టీ సూచీ రానున్న రోజుల్లో ఏకంగా 10 శాతం పడిపోయే అవకాశం...సంచలన నివేదిక బయటపెట్టిన బ్రోకరేజీ సంస్థ..!!


 Stock Market Crash: ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఎమ్‌కే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ భారత స్టాక్ మార్కెట్‌పై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యంగా నిఫ్టీ 50 సూచీ భవిష్యత్తుపై సంస్థ చేసిన అంచనాలు పెట్టుబడిదారుల్లో చర్చకు దారితీశాయి. బ్రోకరేజీ సంస్థ విశ్లేషణ ప్రకారం.. రాబోయే 3 నుంచి 4 నెలల పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా కొనసాగితే..  నిఫ్టీ సూచీ సుమారు 10 శాతం వరకు మరింత క్షీణించి 21,000 స్థాయికి పడిపోయే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితి నిజమైతే, మార్కెట్‌లో భారీగా మూలధనం ఆవిరైపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
ఇటీవల గ్లోబల్ మార్కెట్లను పరిశీలిస్తే..  తీవ్ర అస్థిరత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య పెరిగిన ఉద్రిక్తతల ప్రభావంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ పరిణామాల ప్రభావం భారత మార్కెట్‌పైనా పడింది. గత కొన్ని ట్రేడింగ్ సెషన్లలో భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించగా, మార్కెట్‌లో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువయ్యాయి. అయితే మార్చి 19న స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. మదుపర్లు సంపదగా భావించే బీఎస్ఈలో నమోదిత కంపెనీల మొత్తం విలువ 13లక్షల కోట్లు క్షీణించి రూ. 426లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. 

సెన్సెక్స్ ఉదయం 74,750.92 పాయింట్ల వద్ద భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యింది. రోజంతా అదే ఒరవడి సాగింది.  ఇక బ్రోకరేజ్ సంస్థ అంచనాల ప్రకారం, పెరిగిన చమురు ధరలు కార్పొరేట్ రంగంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఒకవైపు వినియోగదారుల డిమాండ్ తగ్గుతుండగా, మరోవైపు ముడిసరుకు ఖర్చులు పెరగడం వల్ల కంపెనీల లాభదాయకతపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని పేర్కొంది. ఈ ప్రభావం దాదాపు అన్ని రంగాల్లోనూ కనిపించే అవకాశముందని విశ్లేషించింది.

అదనంగా.. ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశాన్ని కూడా సంస్థ ప్రస్తావించింది. ముఖ్యంగా ఎల్పీజీ వంటి అవసరమైన ఇంధనాల్లో కొరత ఏర్పడితే..  అది రోజువారీ వినియోగంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని తెలిపింది. అలాగే ద్రవ్యోల్బణం పెరగడం, ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి మందగించడం వంటి సమస్యలు మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.

ఎమ్‌కే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. అధిక చమురు ధరలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సవాలుగా మారవచ్చు. ఇది దేశ ఆర్థిక వృద్ధి, స్థిరత్వం, కార్పొరేట్ లాభాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. సరఫరా గొలుసులో అంతరాయాలు, ఇంధన సంక్షోభం వంటి అంశాలు పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలను కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు.

యుద్ధ పరిస్థితులు కొనసాగితే, దీర్ఘకాలం పాటు ఖరీదైన చమురు భారాన్ని భరించడం భారత్‌కు కష్టసాధ్యమవుతుందని నివేదికలో పేర్కొంది. ఇంధన ధరల ప్రభావం పూర్తిగా కనిపించడానికి సాధారణంగా 6 నుంచి 8 వారాలు పడుతుందని, అయితే ధరలు ఎక్కువకాలం 100 డాలర్లకు పైగా ఉంటే, దాని ప్రభావాన్ని నియంత్రించడం కష్టమవుతుందని హెచ్చరించింది.

రంగాల పరంగా చూస్తే, టెక్నాలజీ, ఫార్మా, మెటల్స్, పవర్ వంటి విభాగాలు కొంత స్థిరంగా ఉండే అవకాశముందని తెలిపింది. కానీ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు, యుటిలిటీలు, ఎయిర్‌లైన్స్, ఆటోమొబైల్ రంగాలు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశముందని పేర్కొంది. అదే సమయంలో, బ్యాంకింగ్,  NBFC రంగాల్లో ఇటీవల జరిగిన పతనం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు కొన్ని అవకాశాలను తీసుకురావచ్చని కూడా ఈ నివేదిక సూచిస్తోంది.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Stock market stocks to watch stock market crash stock market live best stocks to buy Stock Market News stocks to buy now Stocks to buy Stock Market Update

