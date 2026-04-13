Stock Market Today: హర్మూజ్ ఎఫెక్ట్..8 నిమిషాల్లోనే రూ. 8లక్షల కోట్లు ఢమాల్..!!

Stock Market Crash: భారత స్టాక్ మార్కెట్ సోమవారం ట్రేడింగ్ లో  భారీ పతనాన్ని ఎదుర్కొంది. అంతర్జాతీయంగా నెలకున్న ఉద్రిక్తతలతోపాటు ఇన్వెస్టర్ల గుండె రైలు పరుగెత్తడంతో మార్కెట్లు ప్రారంభమైన నిమిషాల వ్యవధిలోనే పెట్టుబడిదారుల సంపద దాదాపు రూ. 8లక్షల కోట్ల వరకు హాంఫట్ అయ్యింది. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య జరగుతున్న శాంతిచర్చలు విఫలమవ్వడంతోపాటు యుద్ధ వాతావరణం మరింత వేడెక్కడంతో దేశీయ సూచీలు కుంగిపోయాయి. 
గతం వారం సానుకూల సంకేతాలతో 6శాతం వ్రుద్ధిని నమోదు చేసిన మార్కెట్లు.. ఈ వారం ప్రారంభంతోనే ఒక్కసారిగా నెలచూపులు చూశాయి. ఉదయం 9 . 15గంటలకు సెన్సెక్స్ 1388.61 పాయింట్ల పడిపోయి  76,161వద్దు చేరుకున్నాయి. నిఫ్టీ 418, 55 పాయింట్ల పతనమై 23, 632వద్ద ట్రేడ్ అయ్యింది. ఒక దశలో సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1624 పాయింట్ల మేర పడిపోవడంతో ట్రేడింగ్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా ఒక్కసారిగా అందోళనకు గురయ్యింది. 

అయితే ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు విఫలం అయ్యాయి. దీనికి తోడుగా ఆదివారం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హర్మోజ్ జలసంధిని తమ నౌకాదళం అడ్డుకుంటుందని చేసిన సంచలన ప్రకటన భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచింది. 

హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేసిత భయంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఏకంగా 7శాతం పెరిగి బ్యారెల్ కు 102 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఇరాన్ ఫీజు చెల్లించే  నౌకలను అడ్డుకుంటామన్న ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇంధన సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావంచూపుతాయన్న ఆందోళన మార్కెట్ ను మరింత కలవరపెట్టింది.   

ఈ భారీ అమ్మకాల ధాటికి బ్యాంకింగ్ రంగం సైతం తీవ్రంగా నష్టపోయింది. బ్యాంక్ నిఫ్టీ 2శాతం పడిపోగా.. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులసూచీలు 3శాతం వరకు నష్టపోయాయి. 

బుల్ మార్కెట్ల నుంచి వస్తున్న ప్రతికూల సంకేతాలు, ముఖ్యంగా ఇంధన ధర పెరుగుదల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడిని పెంచే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ అనిశ్చితి కొనసాగినట్లయితే మార్కెట్లు మరింత నష్టాలను ఎదుర్కునే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 

