English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Stock Market: ఇన్వెస్టర్లకు అలెర్ట్.. ఈ వారంలో స్టాక్ మార్కెట్ 4 రోజులు బంద్‌..! ఎప్పుడంటే?

Stock Market 4 Days Closed In This Week: ఈ వారంలో వరుసగా మన దేశంలో ప్రత్యేక పండుగలు నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్ నాలుగు రోజులపాటు బంద్ ఉండనుంది. మార్చి 23వ తేదీ నుంచి మార్చి 27, 31 మధ్య మొత్తంగా నాలుగు రోజులు BSE, NSE బంద్ ఉంటాయి. ఈ సందర్భంగా పెట్టుబడుతారులు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. ఈ సెలవులు ఎప్పుడెప్పుడు తెలుసుకుందాం 
 
1 /5

 మార్చి చివరి వారం వచ్చేసింది. ఇప్పుడు కేవలం ఒక వారం మాత్రమే మిగిలింది. అయితే ఈ వారంలో కొన్ని ప్రత్యేక పండుగలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లతోపాటు ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు కూడా సెలవులు ఇచ్చారు. అయితే స్టాక్ మార్కెట్ కూడా ఈ నాలుగు రోజులపాటు బంద్ ఉండనుంది. BSE, NSE ఈ రోజుల్లో బంద్ ఉంటుంది.   

2 /5

 శ్రీరామ నవమి, మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా బంద్ ఉంటాయి. మార్చి 26వ తేదీ శ్రీరామనవమి మన దేశంలో వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఇక మార్చి 28, 29 శనివారం, ఆదివారం కాబట్టి ఆరోజు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ సాధారణంగా బంద్‌ ఉంటుంది. ఇక మార్చి 31వ తేదీ ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి రోజు మహావీర్ జయంతి. ఈరోజు కూడా మొత్తంగా 4 రోజులు బంద్‌ ఉంటాయి.  

3 /5

ఈ రోజుల్లో ఈక్విటీ, కమోడిటీ, ఫారెక్స్, ఎస్ఎల్‌బీ సెగ్మెంట్ ఇతర మార్కెట్ సంబంధిత ట్రేడింగ్ అందుబాటులో ఉండదు. mcx ట్రేడింగ్ కేవలం హాఫ్ డే మాత్రమే బంద్ ఉంటుంది. సాయంత్రం ట్రేడింగ్‌లో తిరిగి ప్రారంభం అవుతుంది.  

4 /5

ఇక శ్రీరామ నవమి  రోజు సీతారాముల కళ్యాణం నిర్వహిస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. అయోధ్యలో అత్యంత వైభవంగా ఈ వేడుక నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోజు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు కూడా బంద్ ఉంటాయి.  

5 /5

మార్చి 31వ తేదీ జైన 24వ తీర్థంకారుడు మహావీరుని జన్మదినోత్సవం. ఈ సందర్భంగా ఆరోజు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ బంద్ ఉండనుంది. జైనులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, ఉపవాసాలు వంటివి ఈరోజు చేస్తారు. సత్యం, అహింస, కరుణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

Next Gallery

Silver Price Drop India: వెండి ధర షాకింగ్ పతనం.. కేజీపై ఏకంగా రూ. 70,000 డిస్కౌంట్.. నేటి రేట్లు ఇవే..!!