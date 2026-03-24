Stock Market Today: సోమవారం నాటి భారీ పతనం తర్వాత.. మంగళవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా మేల్కొన్నాయి. ఇన్వెస్టర్లలో నెలకొన్న యుద్ధ భయాలను డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఒకే ఒక ప్రకటన పటాపంచలు చేసింది. మంగళవారం ఉదయం 9:15 గంటలకు మార్కెట్ ప్రారంభమైన సెకన్ల వ్యవధిలోనే బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1040 పాయింట్లు ఎగబాకి 73,736.84 వద్ద ట్రేడ్ అవ్వగా.. నిఫ్టీ 350 పాయింట్ల లాభంతో 22,863.25 వద్దకు చేరింది. మార్కెట్లోని అన్ని రంగాలు ఆకుపచ్చ రంగులో మెరుస్తుండటం విశేషం.
ట్రంప్ 'బ్రేక్'.. మార్కెట్లకు 'బూస్ట్': ఈ సంచలన మార్పుకు ప్రధాన కారణం అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలే అని చెప్పాలి. ఇరాన్పై దాడులను ఐదు రోజుల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతోపాటు.. ఇరాన్ నాయకత్వంతో సానుకూల చర్చలు జరుగుతున్నాయని చెప్పడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సానుకూల సంకేతాలను ఇచ్చిందని చెప్పాలి. ఇరాన్ తొలుత ఈ వార్తలను ఖండించింది. ఆ తర్వాత దౌత్యపరమైన చర్చలకు మొగ్గు చూపడంతో మార్కెట్ కు ఊపిరి ఇచ్చినట్లయ్యింది. దీని ప్రభావంతో అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా 10శాతం పడిపోయి 100డాలర్ల మార్కుకు చేరాయి. చమురు ధరలు తగ్గడం భారత్ వంటి దేశాలకు అతిపెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశమని చెప్పాలి.
రంగాల వారీగా జోరు: ఈరోజు మార్కెట్లో ప్రధానంగా ఏషియన్ పెయింట్స్, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, టైటాన్, ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్ (IndiGo), గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు టాప్ గెయినర్స్గా నిలిచాయి. ఆటో, బ్యాంకింగ్, ఫార్మా, ఎనర్జీ రంగాలు సుమారు 2శాతం వరకు లాభాల్లో పయనిస్తున్నాయి. కేవలం పెద్ద కంపెనీలే కాకుండా.. మిడ్క్యాప్ మరియు స్మాల్క్యాప్ సూచీలు కూడా 2శాతం లాభపడటం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఎంత బలంగా ఉందో సూచిస్తోంది.
రూపాయి టెన్షన్ FIIల అమ్మకాలు: మార్కెట్లు పెరిగినప్పటికీ, రూపాయి విలువ పతనం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మంగళవారం డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 18 పైసలు తగ్గి 93.71 వద్దకు పడిపోయింది. ఈ బలహీనత కారణంగా విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు తమ అమ్మకాలను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.
జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ డాక్టర్ వి.కె. విజయకుమార్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. రూపాయి స్థిరపడితేనే మార్కెట్ దీర్ఘకాలికంగా నిలదొక్కుకుంటుంది. అయితే, రూపాయి తగ్గడం వల్ల ఎగుమతులు ఎక్కువగా చేసే ఐటీ, ఫార్మా కంపెనీలకు లాభం చేకూరే అవకాశం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో యుద్ధ వార్తలే మార్కెట్ దిశను నిర్దేశిస్తాయి, కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిదని తెలిపారు.
