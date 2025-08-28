English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Be careful: ఫిష్ లవర్స్ బీ అలర్ట్.. ఈ 5 రకాల చేపలను పొరపాటున కూడా తినడానికి ట్రై చేయకండి..!

These Fishes Are Not Safe to Eat: చేపలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె, మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. కానీ అన్ని చేపలూ ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు. కొన్ని చేపలు కలుషిత నీటిలో పెరిగి హానికరమైన రసాయనాలు, విష పదార్థాలు కలిగి ఉంటాయి. అలాంటి చేపలు తింటే ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 
1 /5

పంగాసియస్ చేపలను ఇండియా, వియత్నాం వంటి దేశాల్లో పెంచుతారు. వీటిని పెంచే చెరువుల్లో రసాయనాలు, పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు కలుస్తాయి. ఈ చేపలు తింటే లివర్ దెబ్బతినడం, హార్మోన్ల సమస్యలు, క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

2 /5

కింగ్ మాకేరెల్ చేపలు సముద్రంలో దొరుకుతాయి. వీటిలో మెర్క్యురీ అనే విష పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మెదడును దెబ్బతీస్తుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు తింటే శిశువు అభివృద్ధిలో సమస్యలు, మూత్రపిండాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.

3 /5

పఫర్ ఫిష్ జపాన్, కొరియా, ఇండియా తీరాల్లో లభిస్తుంది. ఇందులో టెట్రోడోటాక్సిన్ అనే ప్రమాదకరమైన విషం ఉంటుంది. ఇవి తింటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, గుండె ఆగిపోవడం వంటి తీవ్ర సమస్యలు వస్తాయి.

4 /5

డాల్ఫిన్ చేపలు కలుషిత సముద్రంలో ఉంటాయి. వీటిలో మైక్రోప్లాస్టిక్స్, హానికరమైన లోహాలు ఉండొచ్చు. ఇవి తింటే జీర్ణ సమస్యలు, హార్మోన్ల సమస్యలు, లివర్, మూత్రపిండాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

5 /5

టైల్ ఫిష్ అమెరికా, ఇతర మార్కెట్లలో దొరుకుతుంది. ఇందులో కూడా మెర్క్యురీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు తింటే నరాల సమస్యలు, శిశువు అభివృద్ధిలో లోపాలు, మెదడు, మూత్రపిండాలపై చెడు ప్రభావం పడొచ్చు. కాబట్టి, చేపలు తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. కలుషితం కాని, సురక్షితమైన చేపలు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.  

Never Eat This Kind of Fishes Don’t Eat This Type of Fish This Type Of Fish Should Not Be Eaten At All Health Tips This Fish Is Too Dangerous to Eat

Next Gallery

Rahu Gochar: రాహువు సంచారం..ఈ 3 రాశులకు అంతా శుభమే..ఎలాగో చూడండి!