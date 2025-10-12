Country Delight Milk: 6000 కోట్ల విలువైన కంపెనీగా కంట్రీ డిలైట్ ఎలా ఎదిగింది.. అసలు కథ ఇదే!

Country Delight Milk Special Story In Telugu: ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు వచ్చిన ఓ ప్రత్యేకమైన ఆలోచన కంట్రీ డిలైట్.. పాల వ్యాపారానికి పరిమితం కాకుండా.. ఇప్పుడు అన్ని రకాల వస్తువులను విక్రయిస్తూ వస్తోంది. అంతేకాకుండా 6000 కోట్ల కంపెనీగా ఎదిగింది. ఇలా ఎదగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Country Delight Milk Special Story: సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న ఇద్దరు యువకులు స్వచ్ఛమైన పాల కోరతను గుర్తించి.. మంచి వ్యాపార అవకాశంగా మలుచుకున్నారు. వారు వ్యాపారం ప్రారంభించిన కొద్ది రోజుల్లోనే కంపెనీ 6000 కోట్ల విలువైన బ్రాండ్ గా ఎదిగింది. ఇంతకీ అదేం కంపెనీ అని అనుకుంటున్నారా? అదేంటో కాదు కంట్రీ డిలైట్.. దేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రమంలో చాలామంది ప్రజలు స్వచ్ఛమైన పాలకు దూరమై ప్యాకెట్ పాలు, ప్రాసెస్ చేసిన పాలను వినియోగించడం చక్రధర్ గడే, నితిన్ కౌశల్ గమనించారు. దీంతో వారు ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన పాలను అందించాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ బ్రాండ్ ను సృష్టించారు.
ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ విడుదల చేసిన రిపోర్టులో భాగంగా కేవలం ఢిల్లీ నగరంలోని 70 లక్షల లీటర్ల పాలను ప్రజలు వినియోగిస్తున్నారట.. దీనిని చదివిన చక్రధరకు ఈ వ్యాపారం పై మంచి ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో వెంటనే అతను ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి.. సొంత డబ్బులతో 80 నుంచి 100 ఆవులతో పాటు గేదలను కొనుగోలు చేసి.. 2013 సంవత్సరంలో కంట్రీ డిలైట్ను ప్రారంభించారు.
కంట్రీ డిలైట్ను ప్రారంభించిన మొదట్లో పశువులను ఎలా పోషించాలో, వాటి నిర్వహణ తెలియక ఇద్దరు ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు.. అన్ని రంగాల్లో డైరీ బిజినెస్ పెట్టుబడి ఎక్కువ లాభాలు తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ కావడానికి పాలను సేకరించడం నుంచి కస్టమర్లకు చేరేంతవరకు మొత్తం నెట్వర్క్ సొంతగా నిర్వహిస్తూ ఉండాలని వారు భావించారు.
అయితే కంట్రీ డిలైట్ ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం ఒకటే. అదేంటంటే డైరెక్ట్ టు కస్టమర్ (D2C) మోడల్.. సాధారణంగా పాల వ్యాపారాలు చేసే చాలామంది పాడి రైతుల నుంచి పాలను సేకరించి.. ఫ్యాక్టరీల్లో వాటిని ప్రాసెస్ చేసి.. హోల్ సేల్ షాపుల్లో, హోటలలో విక్రయిస్తూ ఉంటారు. కానీ కంట్రీ డిలైట్ మాత్రం నేరుగా యాప్ ద్వారా విక్రయించడం, అనుకున్న సమయంలో డెలివరీ చేయడంతో చాలా ప్రజాదరణ పొందింది.
అలాగే కంట్రీ డిలైట్ ఇంత మొత్తంలో సక్సెస్ అవ్వడానికి మార్కెటింగ్ కూడా ప్రధాన కారణమైంది. ప్రత్యేకమైన వ్యూహాలతో మార్కెటింగ్ చేయడం వల్ల జనాల్లో ఒక పెద్ద బ్రాండ్ గా క్రియేట్ అయింది. పాల ఉత్పత్తుల్లో హెచ్చుతగ్గులు రావడం చాలా కామన్.. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చి అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన వారు కూడా ఉన్నారు. కానీ కంట్రీ డిలైట్ మాత్రం ఇలా జరగకుండా చాలా జాగ్రత్తలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా మార్కెటింగ్లో భాగంగా సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ను తీసుకువచ్చింది.
ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్లో భాగంగా 20 నుంచి 40 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ కూడా అందించింది. ఎంఆర్పిపై ఇంత పెద్ద మొత్తంలో డిస్కౌంట్ అందడంతో చాలామంది కస్టమర్ ఎగబడి మరి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నారు. అయితే డైరీ వ్యాపారంలో తక్కువ లాభాలు రావడం సర్వసాధారణం. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కంట్రీ డిలైట్ పాలకే పరిమితం కాకుండా, గుడ్లు, నెయ్యి, పండ్లు, కూరగాయలు వంటి గ్రోసరీ ఉత్పత్తులను విక్రయించడం ప్రారంభించింది. ఇక అప్పటినుంచి ఒక తిరుగులేని కంపెనీగా ఎదిగింది.