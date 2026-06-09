Secunderabad Traffic Diversion Today: హైదరాబాద్ నివాసితులకు ముఖ్య గమనిక.. మహిళా సదస్సు జరగనున్న నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఈరోజు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. మంగళవారం జూన్ 9 మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ చూడండి.
మహిళా సదస్సు కారణంగా పరేడ్ గ్రౌండ్ పరిసరాల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అమలు చేస్తారు. మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పోలీసులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టివోలి నుండి ప్లాజా రోడ్డు పూర్తిగా మూసివేస్తారు. అలాగే బేగంపేట, ప్యాట్నీ, సంగీత్, జేబీఎస్, ఎస్పీ రోడ్ల వద్ద కూడా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయి.
అత్యవసరమైతే తప్ప ఈ మార్గాల్లో రావద్దని అధికారులు సూచించారు. ఈ రూట్లలో వెళ్లే వాహనదారులు తమ ప్రయాణాన్ని ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి, లేదంటే హైదరాబాద్ మెట్రో రైలును ఉపయోగించుకోవడం మంచిది.
బేగంపేట నుండి సంగీత్ క్రాస్ రోడ్ వైపు వచ్చే వాహనాలను సీటీఓ క్రాస్ రోడ్, బాలంరాయ్, బ్రూక్ బాండ్, టివోలీ స్వీకర్ ఉపకార్ ద్వారా వైఎంసీఏ, సెయింట్ జాన్స్ రోటరీ మీదుగా సంగీత్ క్రాస్ రోడ్కు మళ్లిస్తారు.
అదేవిధంగా కార్ఖానా, జేబీఎస్ నుండి ఎస్బీఐ ప్యాంట్రీకి వెళ్లే వాహనాలను స్వీకార్ ఉపకార్ ద్వారా వైఎంసీఏ క్లాక్ టవర్ ప్యాంటరీ లేదా టివోలీ, బ్రూక్ బాండ్, బాలంరాయ్ మీదుగా సీటీఓ వైపు మళ్లించనున్నారు.
ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే 8712662999 నంబర్ను సంప్రదించాలని డీసీపీ తెలిపారు. నాంపల్లి ప్రాంతంలో రాత్రి 8 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి. కాబట్టి హైదరాబాద్వ వాహనదారులు ఇటువైపుగా వెళ్తే ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి.