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Traffic Diversion: హైదరాబాద్‌వాసులు అలర్ట్.. నేడు ఆ రూట్లలో వెళ్తున్నారా? అయితే మీకు చుక్కలే, ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఇవే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 09, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:26 AM IST

Secunderabad Traffic Diversion Today: హైదరాబాద్ నివాసితులకు ముఖ్య గమనిక.. మహిళా సదస్సు జరగనున్న నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఈరోజు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. మంగళవారం జూన్ 9 మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ చూడండి.
 

Hyderabad traffic restrictions1/5

హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

మహిళా సదస్సు కారణంగా పరేడ్ గ్రౌండ్ పరిసరాల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అమలు చేస్తారు. మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పోలీసులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టివోలి నుండి ప్లాజా రోడ్డు పూర్తిగా మూసివేస్తారు. అలాగే బేగంపేట, ప్యాట్నీ, సంగీత్, జేబీఎస్‌, ఎస్‌పీ రోడ్ల వద్ద కూడా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయి.  

Secunderabad traffic police advisory2/5

సికింద్రాబాద్ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు

అత్యవసరమైతే తప్ప ఈ మార్గాల్లో రావద్దని అధికారులు సూచించారు. ఈ రూట్లలో వెళ్లే వాహనదారులు తమ ప్రయాణాన్ని ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి, లేదంటే హైదరాబాద్ మెట్రో రైలును ఉపయోగించుకోవడం మంచిది.  

Parade Ground Hyderabad traffic restrictions3/5

పరేడ్ గ్రౌండ్ ట్రాఫిక్ అప్‌డేట్స్

బేగంపేట నుండి సంగీత్ క్రాస్ రోడ్ వైపు వచ్చే వాహనాలను సీటీఓ క్రాస్ రోడ్, బాలంరాయ్, బ్రూక్ బాండ్, టివోలీ స్వీకర్ ఉపకార్ ద్వారా వైఎంసీఏ, సెయింట్ జాన్స్ రోటరీ మీదుగా సంగీత్ క్రాస్ రోడ్‌కు మళ్లిస్తారు.  

Hyderabad traffic live updates4/5

హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ లైవ్

అదేవిధంగా కార్ఖానా, జేబీఎస్‌ నుండి ఎస్‌బీఐ ప్యాంట్రీకి వెళ్లే వాహనాలను స్వీకార్ ఉపకార్ ద్వారా వైఎంసీఏ క్లాక్ టవర్ ప్యాంటరీ లేదా టివోలీ, బ్రూక్ బాండ్, బాలంరాయ్ మీదుగా సీటీఓ వైపు మళ్లించనున్నారు.   

Secunderabad road closure5/5

సికింద్రాబాద్ రోడ్ క్లోజర్

ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే 8712662999 నంబర్‌ను సంప్రదించాలని డీసీపీ తెలిపారు. నాంపల్లి ప్రాంతంలో రాత్రి 8 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి. కాబట్టి హైదరాబాద్‌వ వాహనదారులు ఇటువైపుగా వెళ్తే ముందే ప్లాన్‌ చేసుకోండి.

TAGS:
Secunderabad traffic diversion today
hyderabad traffic updates today
Parade Ground Hyderabad traffic restrictions

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