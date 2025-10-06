PMEGP Loan Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి గుడ్ న్యూస్.. విద్యార్థులు, గృహిణిలు ఇలా రూ.10 లక్షల రుణం పొందండి..

PMEGP Loan Scheme Telugu News: కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. PMEGP రుణ పథకం ప్రారంభించింది. ఈ పథకంలో భాగంగా వ్యాపారాలు చేయాలనుకునే వారికి రుణాలను అందిస్తోంది. నిరుద్యోగ రేటును తగ్గించేందుకు ఈ ప్రత్యేకమైన పథకాన్ని చేపట్టినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది.
PMEGP Loan Scheme Telugu News: కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ యువతకు అద్భుతమైన పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం ప్రధానమంత్రి PMEGP రుణ పథకం పేరుతో విడుదల చేసింది. ఈ పథకం నిరుద్యోగులతో పాటు పని లేని గృహిణిలు, ఉద్యోగం కోల్పోయిన వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రూపొందించారు. అయితే భారత్లో నిరుద్యోగ రేటును తగ్గించేందుకు ఈ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
దేశంలో నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించేందుకు ప్రధానమంత్రి PMEGP రుణ పథకం అప్లై చేసుకోవడం కూడా చాలా సులభం. దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సామర్థ్యాన్ని బట్టి రుణ అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. అయితే దీనిని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.
నిరుద్యోగ యువతకు స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి PMEGP రుణ పథకం చాలా సహాయపడుతుంది. దీనిని ఖాదీ మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమల కమిషన్ (KVIC) నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ పథకం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా పట్టణాల్లో ఉన్న యువతకు కూడా అద్భుతమైన అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది..
PMEGP రుణ పథకం కింద వ్యాపారాలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా హామీదారులు లేకుండా తక్కువ వడ్డీతోనే సబ్సిడీ రుణాలను అందిస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. దీని ద్వారా లక్షలాదిమంది ఉపాధి పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఈ పథకంలో భాగంగా అన్ని వ్యాపారాలు చేసేవారు లోన్ కి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
PMEGP రుణ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం.. భారతదేశంలో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలను ప్రారంభించి వాటిని పెద్ద చేయడమే.. అలాగే ఇలా ప్రారంభించిన వ్యాపారాలకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం.. అలాగే ప్రాజెక్టులలో భాగంగా వ్యాపారాలు ప్రారంభించే వారికి 15 నుంచి 35% వరకు ప్రత్యేకమైన సబ్సిడీ కూడా లభిస్తుంది.
అలాగే ఈ రుణ పథకం ద్వారా రుణాన్ని పొందినవారు యంత్రాలను కూడా కొనుగోలు చేయొచ్చు. అలాగే ఈ పథకంలో భాగంగా ఎస్సీ, ఎస్టీలతో పాటు వికలాంగులకు అదనంగా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సబ్సిడీ అనేది ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పూర్తి బడ్జెట్ పై ఆధారపడి ఉంటున్నట్లు ఈ పథకంలో భాగంగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా పట్టణాలను 15 నుంచి 25 శాతం వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది. ఇక ప్రత్యేక కేటగిరీ కలిగిన వ్యక్తులకు 25 శాతం నుంచి 35% వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది.
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేవారు తప్పకుండా 18 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఎనిమిదవ తరగతి పాస్ అయి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ప్రత్యేక వర్గానికి చెందిన వారికి ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఎనిమిదో తరగతి పాస్ అయిన వారికి 10 లక్షల వరకు ఖర్చు అయ్యే వ్యాపారాన్ని పెట్టుకునే అవకాశాన్ని కలిగిస్తోంది.