  • Studio81: గుంటూరు సినీ ప్రియులకు శుభవార్త.. ఆధునిక థియేటర్ అనుభవానికి కొత్త దారులు!

Studio81: గుంటూరు సినీ ప్రియులకు శుభవార్త.. ఆధునిక థియేటర్ అనుభవానికి కొత్త దారులు!

Studio81: గుంటూరులో ఉగాది సందర్భంగా ప్రారంభమైన స్టూడియో 81 థియేటర్, ఆధునిక 4K లేజర్ ప్రొజెక్షన్, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్, విశాలమైన లాబీలు, ప్రత్యేక పాప్‌కార్న్ అనుభవంతో ప్రేక్షకులకు కొత్త స్థాయి సినిమా అనుభూతిని అందిస్తోంది.
గుంటూరు నగర నడిబొడ్డున కొత్తగా నిర్మించిన స్టూడియో 81 థియేటర్ సముదాయం ఉగాది పండుగ సందర్భంగా ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కొత్త థియేటర్ ప్రేక్షకులకు మరింత మెరుగైన సినిమా అనుభవాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో రూపొందించబడింది. ఆధునిక సాంకేతికతతో, సౌకర్యాలతో ఈ థియేటర్ గుంటూరు ప్రజలకు ఒక కొత్త వినోద కేంద్రంగా మారింది.

స్టూడియో 81లో 4K లేజర్ ప్రొజెక్షన్ సిస్టమ్, అద్భుతమైన సిల్వర్ స్క్రీన్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ టెక్నాలజీ వల్ల సినిమాలు మరింత స్పష్టంగా, రంగుల అద్భుతంతో కనిపిస్తాయి. ప్రేక్షకులు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నిజంగా ఆ సన్నివేశాల్లో ఉన్నట్టే అనుభూతి పొందుతారు.

మొత్తం ఐదు స్క్రీన్‌లతో ఈ థియేటర్ నిర్మించబడింది. 849 సీట్ల సామర్థ్యంతో అన్ని వయసుల ప్రేక్షకులను దృష్టిలో ఉంచుకుని సీటింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి సౌకర్యంగా సినిమా చూసేలా ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేశారు. ప్రతి ఒక్కరికీ సౌకర్యవంతమైన, ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా తీసుకున్నారు.

థియేటర్ లోపల విశాలమైన లాబీలు, కంఫర్టబుల్ వెయిటింగ్ ఏరియాలు ఏర్పాటు చేశారు. టికెట్ బుకింగ్ కూడా సులభంగా ఉండేలా ఆధునిక టికెటింగ్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. అదనంగా, ప్రేక్షకుల కోసం ఉచిత వైఫై సదుపాయం కూడా కల్పించారు.

ఆహార విభాగంలో కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. అమెరికా నుండి దిగుమతి చేసిన నాణ్యమైన మొక్కజొన్నతో తయారు చేసే పాప్‌కార్న్, వివిధ రకాల రుచులతో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది సినిమా అనుభవాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చుతుంది.

నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ, ప్రేక్షకుల సంతృప్తినే ముఖ్యంగా భావించి ఈ థియేటర్‌ను రూపొందించామని తెలిపారు. సాంకేతికత, సౌకర్యం, ఆహారం..ఈ మూడు అంశాలను కలిపి ఒక పూర్తి వినోద అనుభవాన్ని అందించడమే స్టూడియో 81 లక్ష్యమని చెప్పారు.

స్టూడియో 81 గుంటూరులో సినిమా ప్రియులకు కొత్త అనుభూతిని అందించేలా రూపొందించబడింది. ప్రతి సినిమా చూసే క్షణం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవంగా మారుతుందనే నమ్మకం వ్యక్తమవుతోంది.

Studio81 Guntur Studio81 theatre launch Guntur new theatre 2026 4K laser projection cinema Guntur multiplex Studio81 facilities modern cinema experience India

