Study Abroad After CBSE Class 12: సీబీఎస్ఈ 10, 12వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే సరిగ్గా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయి పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులకు విదేశీ టాప్ యూనివర్సిటీలో మంచి సీట్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే దీనికి ముందుగా కొన్ని ఎంట్రన్స్ పరీక్షలు కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. సీబీఎస్ఈ తర్వాత విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు ఈ కీలకమైన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ తప్పనిసరి. అప్పుడే ప్రపంచంలోనే టాప్ యూనివర్శిటిల్లో సులభంగా సీట్ కొడతారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి విద్య పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు విదేశాలకు వెళ్లి విద్య అభ్యసించాలనుకుంటున్నారా? అయితే ముందుగా ఈ విషయం తెలుసుకోండి. టాప్ యూనివర్సిటీలో సీటు సంపాదించాలంటే ముందుగానే కొన్ని పరీక్షలు రాయాల్సి ఉంటుంది. దానికి వెంటనే సన్నద్ధమవ్వండి. ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించింది లేదా లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ స్కోర్. అడ్మిషన్ ప్రక్రియకు ఇవి ఎంతో ముఖ్యం.
మొదటగా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషియన్సీ ప్రూఫ్. అంటే దీనికి IELTS, TOEFL వంటి పరీక్షలు పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఉంటేనే యూఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లోని టాప్ యూనివర్సిటీలో సీటు సంపాదించవచ్చు. ఈ పరీక్షల ఆధారంగానే యూనిశర్శిటీలు విద్యార్థి ఇంగ్లీష్ నైపుణ్యత అంచనా వేస్తారు.
ఈ IELTS, TOEFL వల్ల ఇంగ్లీష్ చదవడం, రాయడం, వినడం, మాట్లాడడం వంటివి అంచనా వేస్తారు. అయితే SAT, ACT వంటి పరీక్షలు మ్యాథమెటిక్స్ ఆప్టిట్యూడ్, సైన్స్, ఇంగ్లీష్ ప్రధానంగా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అడ్మిషన్ కోసం తప్పనిసరి. ప్రధానంగా యుఎస్ లో చదవాలి అనుకునే వారికి ఇవి తప్పనిసరి. ఇక వ్యాపారాలకు సంబంధించిన కోర్సులో చేరాలంటే GMAT ఉండాల్సిందే.
అయితే ఏ యూనివర్సిటీ అయినా దాని సొంత క్రైటీరియా కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఎక్కువగా యూనివర్సిటీలు ఫోకస్ చేసేది అకాడమిక్ పెర్ఫార్మెన్స్, టెస్ట్ స్కోర్స్, ప్రొఫైల్ అసెస్మెంట్. వీటి వల్ల క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ, వెర్బల్ రీజనింగ్, అనలిటికల్ థింకింగ్ వంటివి అంచనా వేస్తారు. ఇది కాకుండా కొన్ని యూనివర్సిటీలో అకాడమిక్ రికార్డ్స్. లెటర్స్ ఆఫ్ రికమండేషన్ .ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా కూడా విద్యార్థిని ఎంపిక చేస్తారు.
కొన్ని ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీలకు ప్రత్యేకంగా టెస్టులు కూడా నిర్వహిస్తారు. లా, మెడికల్ ప్రోగ్రామ్స్ కు ఇది తప్పనిసరి. ఆయా దేశాల ఆధారంగా ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇక పీహెచ్డీ లాంటి రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్కు లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్ట్, స్టాండర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని యూనివర్సిటీలు GRE లేదా వారి సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన టెస్టులు నిర్వహిస్తారు.
వీటికి కచ్చితంగా పబ్లికేషన్స్, సూపర్వైజర్ అలైన్మెంట్, ఫండింగ్, అకాడమిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో వర్క్ రీసెర్చ్, అనుభవం కూడా తప్పనిసరి. మంచి సన్నద్ధతో మీరు సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు పొందితే, వెంటనే ఇలాంటి ప్రత్యేక ప్రవేశ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేయండి. టాప్ యూనివర్సిటీలో సీటు సంపాదిస్తారు.