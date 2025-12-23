Subhiksha Founder R Subramanian's Journey: 3500 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. చేతిలో పావలా కూడా లేదు.. జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నారు..!!

Subhiksha Founder R Subramanian's Journey: మనదేశంలో ఎంతో మంది వ్యాపారవేత్తలు.. జీరో నుంచి వ్యాపారాలు ప్రారంభించి.. అద్భుతమైన విజయాలను సాధించారు. అయితే కొందరి జీవితాల్లో విజయం ఎంత వేగంగా వస్తుందో.. అంతే వేగంతో పతనం కూడా వస్తుంది. ఈ మాటలకు సరిగ్గా సరిపడే వ్యక్తి సీఆర్ సుబ్రమణ్యం. ఆయన ఎదుగుదల అనంతరం వచ్చిన పతనం.. ఒక సినిమాను తలపిస్తుంది. ఐఐటీ, ఐఐఎంలో చదివిన ప్రతిభావంతుడైన సుబ్రమణ్యం.. ఒక్కప్పుడు వేల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి అధిపతి. సీన్ కట్ చేస్తే.. ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు జైలు జీవితం గడుపుతూ.. కనీస అవసరాలకు ఇతరులపై ఆధారపడే స్థితికి చేరాడు. అసలేం జరిగింది? తన వ్యాపార సామ్రాజ్యం కుప్పకూలడానికి గల కారణాలేంటి? తెలుసుకుందాం.
సీఆర్ సుబ్రమణ్యం... విద్యార్థి దశ నుంచే పెద్ద కలలు కన్నాడు. ఇంజనీరింగ్, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ రంగాల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించాడు. 1991లో తన తొలి సంస్థ విశ్వప్రియ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రారంభించారు. ఇదొక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ. ఇతర సంస్థలతో పోలిస్తే ఎక్కువ రాబడులు ఇస్తామంటూ హామీలు ఇస్తూ విశ్వప్రియ పలు పెట్టుబడి స్కీములను ప్రవేశపెట్టింది.
ప్రైమ్ ఇన్వెస్ట్ , అసెట్ బ్యాక్ట్ సెక్యూరిటీ బాండ్స్, లిక్విడ్ ప్లస్, సేఫ్టీ ప్లస్ వంటి స్కీములు అప్పట్లో విపరీతమైన ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఈ హామీకు ఆకర్షితులైన సుమారు 587 మంది విశ్వప్రియలో రూ. 137కోట్లకుపైగా పెట్టుబడి పెట్టారు.
1997లో సుబ్రమణ్యం చెన్నై కేంద్రంగా సుభిక్ష అనే రిటైల్ చైన్ ప్రారంభించారు. కేవలం 1 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో మొదలైన ఈ సంస్థ తక్కువ ధరలు, ఎక్కువ అమ్మకాల మెడల్ తో వేగంగా విస్తరించింది. కిరాణా సరుకులు, పండ్లు, మందులు, కూరగాయలు, మొబైల్ ఫోన్ల విక్రయాలతో సుభిక్ష సామాన్యులను ఆకర్షించింది.
1999 నాటికి చెన్నైలో 14 దుకాణాలు, 2000 నాటికి 50 స్టోర్లకు చేరుకుంది. 2006 నాటికి గుజరాత్, ఢిల్లీ, ముంబై, ఏపీ, కర్నాటక వంటి రాష్ట్రాల్లోనూ విస్తరించి ఏకంగా 420 స్టోర్లకు చేరుకుంది. 2008 అక్టోబర్ నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 1600 స్టోర్లతో సుభిక్ష భారత్ లో అతిపెద్ద రిటైల్ సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఇంతటి భారీ విజయంతో దూసుకెళ్తున్న సుభిక్షకు అజీమ్ ప్రేమ్జీ, ఐసీఐసీఐ వెంచర్స్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల మద్దతు కూడా లభించింది. అయితే.. ఈ విస్తరణ వెనుక ప్రమాదకరమైన ఆర్థిక విధానాలు ఉన్నట్లు తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చాయి. సుభిక్ష విస్తరణ కోసం సుబ్రమణ్యం విశ్వప్రియ ద్వారా సేకరించిన పెట్టుబడులను ఉపయోగించాడు. పెట్టుబడిదారులకు తెలియకుండానే వారి డబ్బును రిటైల్ వ్యాపారంలోకి మళ్లించాడు. పాత పెట్టుబడిదారులకు చెల్లింపులు చేయడానికి కొత్త పెట్టుబడిదారుల డబ్బును ఉపయోగించే విధానం అమలులోకి వచ్చింది. ఇది క్రమంగా భారీ ఆర్థిక మోసంగా మారింది.
కాలక్రమంలో రుణభారాలు, నగదు కొరత తీవ్రమయ్యాయి. 2015లో ఆర్థిక నేరాల విభాగం సుబ్రమణ్యంపై కేసు నమోదు చేసింది. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుంచి తీసుకున్న రూ.77 కోట్ల రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించకపోవడం దర్యాప్తులో తేలింది. 2018లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై ఆయనను అరెస్టు చేసింది. చివరకు 2023 నవంబర్ 20న చెన్నై ప్రత్యేక కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. పెట్టుబడిదారులను మోసం చేయడం, షెల్ కంపెనీల ద్వారా నిధుల దుర్వినియోగం చేయడం, 587 మంది పెట్టుబడిదారులకు రూ.137 కోట్లకు పైగా తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైనందుకు సుబ్రమణ్యంను దోషిగా నిర్ధారించింది.
ఈ కేసులో కోర్టు సుబ్రమణ్యానికి 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. అంతేకాదు.. ఆయనపై రూ.8.92 కోట్ల జరిమానా.. ఆయన కంపెనీలపై రూ.191.98 కోట్ల జరిమానా విధించింది. ఇందులో రూ.180 కోట్లను పెట్టుబడిదారులకు తిరిగి చెల్లించేందుకు కేటాయించింది. నష్టపోయిన పెట్టుబడిదారుల వాదనలను పరిశీలించి నిధుల పంపిణీ కోసం ప్రత్యేక ఏజెన్సీని కూడా నియమించింది. ఒకప్పుడు విజయానికి ప్రతీకగా నిలిచిన సీఆర్ సుబ్రమణ్యం జీవితం, నియంత్రణల లేమి, దూకుడు నిర్ణయాలు ఎంత ప్రమాదకరమో చెప్పే హెచ్చరికగా మారింది.