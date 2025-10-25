Pensioners: పెన్షనర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెలలో మీరు ఈ పని చేయకుంటే మీ పెన్షన్ ఆగిపోతోంది.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Life Certificate: పెన్షనర్లకు ప్రతి సంవత్సరం లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సర్టిఫికేట్ నిర్ణీత సమయంలో సమర్పించనట్లయితే.. ఆ తర్వాతి నెల నుంచి వారి పెన్షన్ నిలిచిపోతుంది. అయితే మీరు పెన్షన్ దారులు అయితే నవంబర్ 30వ తేదీలోపు లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. లేని యెడల మీ పెన్షన్ నిలిచిపోతుంది.
Life Certificate: దేశంలో లక్షలాది మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది పెన్షనర్లు ఒక ముఖ్యమైన పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయాలి. లేకపోతే వారి పెన్షన్ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది కేవలం లాంఛనప్రాయం కాదు.. పారదర్శకతను కొనసాగించడానికి ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన అవసరమైన ప్రక్రియ. పెన్షన్ నిధులు నిజమైన లబ్ధిదారులకు మాత్రమే చేరేలా.. మోసపూరిత హక్కుదారులు వ్యవస్థను దోపిడీ చేయకుండా చూసుకోవాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.
అందుకే ప్రతి ప్రభుత్వ బ్యాంకు లేదా EPFO పెన్షనర్ ప్రతి సంవత్సరం జీవిత ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పెన్షన్ కొనసాగింపుకు ఈ సర్టిఫికేట్ అత్యంత ముఖ్యమైన షరతు. దేశవ్యాప్తంగా పెన్షనర్లు ఈ సమయంలో తమ లైఫ్ సర్టిఫికేట్స్ ను సమర్పించినందున, ఈ ప్రక్రియకు నవంబర్ నెల కీలకమైంది. ఈ సర్టిఫికేట్ నవంబర్ 30 నాటికి సమర్పించకపోతే, డిసెంబర్ నుండి పెన్షన్ ఆటోమెటిగ్గా ఆగిపోతుంది
పెన్షన్ వ్యవస్థలో పారదర్శకతను తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న మార్గం లైఫ్ సర్టిఫికెట్లు. పెన్షన్ నిధులు సరైన ఖాతాకు జమ అవుతుంది. మరణించిన వ్యక్తికి లేదా ఫేక్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ అవ్వకుండా చూడటం దీని ఉద్దేశ్యం. పెన్షనర్ బతికే ఉన్నారని.. వారి ఖాతా యాక్టివ్గా ఉందని ప్రభుత్వం నిర్ధారించుకోవడానికి ఈ సర్టిఫికెట్ను ఏటా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
గతంలో ఈ ప్రక్రియలో బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసును సందర్శించేవారు. అక్కడ సీనియర్ సిటిజన్లు ఎక్కువ క్యూలలో వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. అయితే, డిజిటల్ ఇండియా కింద, ఇది సరళీకృతం చేసింది. పెన్షనర్లు ఇప్పుడు జీవన్ ప్రమాణ్ పోర్టల్ లేదా జీవన్ ప్రమాణ్ యాప్ ద్వారా తమ ఇళ్ల నుండే తమ సర్టిఫికెట్లను సమర్పించవచ్చు. కావలసిందల్లా ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ , బయోమెట్రిక్ పరికరం.
జీవిత ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇది అన్ని వయసుల, నేపథ్యాల పెన్షనర్లకు ఈ ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. పెన్షనర్లు తమ సమీప బ్యాంకు శాఖ, పోస్టాఫీసు లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ను సందర్శించడం ద్వారా సర్టిఫికెట్ను ఆఫ్లైన్లో సమర్పించవచ్చు. డిజిటల్ ప్రక్రియను ఎంచుకోవాలనుకునే వారు జీవన్ ప్రమాణ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇంటి నుండే సర్టిఫికెట్ను సమర్పించవచ్చు.
యాప్ ద్వారా సర్టిఫికేట్ సమర్పించిన తర్వాత, మీకు డిజిటల్ రసీదు నంబర్ అందుతుంది. దానిని మీరు భవిష్యత్తు సూచన కోసం ఉంచుకోవాలి. స్మార్ట్ఫోన్లను ఉపయోగించని పెన్షనర్లు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి వారి సమీపంలోని CSC కేంద్రాన్ని కూడా సందర్శించవచ్చు. వృద్ధుల సౌలభ్యం కోసం ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులను కూడా ఆదేశించింది. నవంబర్ 30వ తేదీలోపు ఈ సర్టిఫికేట్ సమర్పించకపోతే, మీ డిసెంబర్ పెన్షన్ ఆగిపోతుంది.