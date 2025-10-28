English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Success Story: చదివింది పదో తరగతే.. అయినా.. కోట్లు సంపాదిస్తున్న ఈ వ్యక్తి సక్సెస్ సీక్రెట్ తెలిస్తే పిచ్చెక్కిపోతారు..!!

Success Story: చదివింది పదో తరగతే.. అయినా.. కోట్లు సంపాదిస్తున్న ఈ వ్యక్తి సక్సెస్ సీక్రెట్ తెలిస్తే పిచ్చెక్కిపోతారు..!!

Success Story: ఒకప్పుడు  దేశంలో  వ్యవసాయం ఎందుకు దండగా అనే మాట వినిపించేంది. చదువు పూర్తయ్యాక ఐటీ కంపెనీలో మంచి ప్యాకేజ్ ఉంటేనే జీవితం సక్సెస్ అయ్యిందని అనుకునే కాలం అది. కానీ ఇప్పుడా ధోరణి పూర్తిగా మారింది. కొంతమంది యువకులు వ్యవసాయమే లాభాదాయకం అని నిరూపించారు. పంటలు పండిస్తూ, గ్రామీణ జీవనాన్ని ఆస్వాదిస్తూ కోట్లలో ఆదాయం సంపాదిస్తున్న నూతన తరం రైతులు ఇప్పుడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. అలాంటి వారిలో ఒకరు కర్ణాటకకు చెందిన లోహిత్ శెట్టి.
1 /8

42 ఏళ్ల లోహిత్ చిన్నతనం నుంచే వ్యవసాయ వాతావరణంలో పెరిగాడు. రబ్బరు, కొబ్బరి, తమలపాకులు, జీడిపంటల సాగుతో కుటుంబం జీవనోపాధి పొందేది. కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు కారణంగా లోహిత్ చదువును 10వ తరగతి వరకు మాత్రమే కొనసాగించగలిగాడు. ఆ తర్వాత కుటుంబానికి తోడుగా నిలవాలని నిర్ణయించాడు. 

2 /8

చిన్న వ్యాపారాలు, రెస్టారెంట్, క్వారీ ఉద్యోగం..  ఇలా అనేక మార్గాల్లో కుటుంబాన్ని నిలబెట్టేందుకు కష్టపడ్డాడు. ఆ సమయంలోనే అతను ధర్మస్థలలోని ఒక రైతు పొలంలో పనిలో చేరాడు. అక్కడ పనిచేసే సమయంలో రాంబుటాన్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, మాంగోస్టీన్ వంటి విదేశీ పండ్ల సాగుపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు.  శిక్షణ పొందుతూ, సాంకేతికత నేర్చుకుంటూ, లోహిత్ వ్యవసాయ రంగంలో తాను రాణించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.  

3 /8

2016లో స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చి, తన కుటుంబానికి చెందిన 21 ఎకరాల భూమిని ఉపయోగించి రాంబుటాన్, మామిడికాయ, డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగును ప్రారంభించాడు. అదనంగా మరో 20 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని తన కలల తోటను నిర్మించాడు.  

4 /8

మొదట్లో సవాళ్లు ఎదురైనా, అతని పట్టుదల అతన్ని వెనక్కి తగ్గనీయలేదు. కేరళలోని నర్సరీల నుండి ఉత్తమ నాణ్యత గల మొక్కలను సేకరించి సాగును ప్రారంభించాడు. ప్రస్తుతం ఆయన 12 ఎకరాల రాంబుటాన్ తోటతో పాటు, 500 డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మొక్కలు కూడా పండిస్తున్నాడు.  

5 /8

ఒక్కో రాంబుటాన్ మొక్క సంవత్సరం మొత్తంలో 45 కిలోలు పండిస్తే, డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మొక్కలు సగటున 300 పండ్లు ఇస్తాయి. రాంబుటాన్ కిలో రూ.180–300, మామిడికాయ రూ.350–750, డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రూ.100–150 మధ్య అమ్ముడవుతాయి.

6 /8

లోహిత్ పంటల నాణ్యతను మెరుగుపరచేందుకు గో ఆధారిత ఎరువులు, బిందు సేద్యం (డ్రిప్ ఇరిగేషన్) పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా దిగుబడులు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఆయన పండించిన పండ్లు ప్రస్తుతం బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్, కోయంబత్తూర్, ముంబై, కేరళ వంటి నగరాలకు నేరుగా సరఫరా అవుతున్నాయి.

7 /8

ఏటా ఆయన ఆదాయం రూ.1 కోటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఈ విజయానికి వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఆయన పట్టుదల, నేర్చుకోవాలనే తపన, ప్రకృతిని అర్థం చేసుకోవడం. ఇప్పుడు లోహిత్ స్వయంగా ఇతర రైతులకు శిక్షణ ఇస్తూ, పండ్ల సాగులో అవకాశాలు చూపిస్తున్నారు.

8 /8

లోహిత్ శెట్టి కథ ఈ తరానికి స్పూర్తిదాయకం. పట్టుదల ఉంటే, నేల మనసును అర్థం చేసుకుంటే, గ్రామం నుంచే విజయగాథ రాయవచ్చని ఆయన నిరూపించారు. నిజమే.. పచ్చని పొలాల్లో చెమట చిందిస్తే, పచ్చ కరెన్సీ వర్షం కురుస్తుంది.   

Rambutan horticulture Karnataka Malaysia exotic fruits mangosteen exotic fruit farming Kerala Mangosteen farming in Karnataka Mangosteen farming in Telangana

Next Gallery

Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!