Success Story: కేజీ టు పీజీ.. మార్కులొచ్చినా, ర్యాంకులొచ్చినా నో యూజ్.. మేకల పెంపకంతో రూ.50లక్షల టర్నోవర్ సాధించిన యువకుడు..!!

Success Story: ఫిరోజాబాద్‌కు చెందిన గౌరవ్ ప్రతాప్ సింగ్ ఉద్యోగం రాకపోవడంతో మేకల పెంపకాన్ని ప్రారంభించాడు. ప్రభుత్వ సబ్సిడీగా రూ.50 లక్షలు పొందుతూ రూ.1 కోటి ప్రాజెక్ట్‌తో 500 మేకల ఫారం స్థాపించాడు. పాలు, మేక పిల్లల విక్రయాలతో ఏటా సుమారు రూ.50 లక్షల టర్నోవర్ సాధిస్తూ విజయవంతమైన యువ వ్యాపారవేత్తగా నిలిచాడు.
ఉద్యోగం సాధించాలనే కలతో చదువు పూర్తి చేసిన అనేక మంది యువకుల్లాగే ఫిరోజాబాద్‌కు చెందిన గౌరవ్ ప్రతాప్ సింగ్ కూడా ముందుగా ఉపాధి కోసం ప్రయత్నించాడు. ఫిరోజాబాద్ జిల్లాలోని షికోహాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిన గౌరవ్ బి.ఎడ్ పూర్తి చేసి, టెట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. అయినప్పటికీ అతనికి ఆశించిన విధంగా ఉద్యోగం రాలేదు. కొంతకాలం నిరీక్షించిన తర్వాత, పరిస్థితులను స్వీకరించి స్వయం ఉపాధి దిశగా అడుగులు వేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.  

ఈ సమయంలో ప్రభుత్వం మేకల పెంపకానికి సబ్సిడీ అందిస్తోందని అతనికి తెలిసింది. వెంటనే పశుసంవర్ధక శాఖ ద్వారా దరఖాస్తు చేసి అవసరమైన ప్రక్రియలను పూర్తి చేశాడు. ప్రాజెక్ట్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత రూ.50 లక్షల గ్రాంట్ అందుకుంది. మొత్తం రూ.1 కోటి వ్యయంతో తన సొంత భూమిలో ఆధునిక సదుపాయాలతో మేకల ఫారాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు.

ప్రారంభ దశలోనే దాదాపు 500 మేకలను కొనుగోలు చేసి వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టాడు. కేవలం మేకలను పెంచడం మాత్రమే కాకుండా, వాటి పిల్లలను కూడా శ్రద్ధగా పెంచుతూ సంఖ్యను పెంచుకుంటూ వచ్చాడు. పాలు విక్రయించడం ద్వారా రోజువారీ ఆదాయం పొందుతుండగా, మేక పిల్లలను విక్రయించడం ద్వారా అదనపు లాభాలు సాధిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఈద్ వంటి పండుగల సమయంలో మేకలకు అధిక డిమాండ్ ఉండటంతో మంచి ధరలు లభిస్తున్నాయని చెబుతున్నాడు.  

మేక పిల్లలను మార్కెట్‌కు తరలించడానికి ట్రాలీ రవాణా ఖర్చులు వంటి వ్యయాలు ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం లాభాలపై అవి పెద్దగా ప్రభావం చూపడం లేదని ఆయన పేర్కొంటాడు. సమర్థవంతమైన నిర్వహణ, పశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ, సరైన మార్కెటింగ్ విధానాలతో ఆయన వ్యాపారం క్రమంగా విస్తరించింది.  

ప్రస్తుతం గౌరవ్ ప్రతాప్ సింగ్ సంవత్సరానికి సుమారు రూ.50 లక్షల టర్నోవర్ సాధిస్తున్నాడు. నిరుద్యోగం ఎదురైన సమయంలో వెనుకడుగు వేయకుండా, ప్రభుత్వ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని స్వయం ఉపాధి మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం ఆయన విజయానికి ప్రధాన కారణం. చదువు పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం మాత్రమే ఎదురుచూడకుండా, వ్యాపార అవకాశాలను గుర్తించి ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తే విజయం సాధించవచ్చని ఆయన  స్టోరీ స్పష్టంగా చెబుతోంది.  

గౌరవ్ ప్రయాణం ఇప్పుడు స్థానిక యువతకు ప్రేరణగా మారింది. సరైన ప్రణాళిక, పట్టుదల, ప్రభుత్వ మద్దతు కలిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ కోట్ల విలువైన వ్యాపారాలను నిర్మించవచ్చని ఈ సక్సెస్ స్టోరీ చూపిస్తోంది.

Success Story Goat Farming earnings from goat farming subsidy in goat farming Firozabad news

