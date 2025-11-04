Success Story: ఇంటింటికి సిలిండర్ సప్లై చేసేవాడు.. రూపాయి ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా 12 కోట్ల టర్నోవర్ కంపెనీ నిర్మించిన భరత్ బైలప్ప సక్సెస్ స్టోరీ వింటే గూస్ బంప్స్ పక్కా..!!

Bharat Bayalappa Success Story: ఎంతోమంది సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటారు! కానీ కొందరే సక్సెస్ అవుతారు! సక్సెస్ అయిన వాళ్లు ప్రత్యేకంగా ఏం చేస్తున్నారు? అదృష్టం, కష్టం పక్కన పెడితే.. వారి ఆలోచన విధానమే వారిని ముందుకు నడిపిస్తోంది. వారి అలవాట్లే వారికి ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తాయి. అలాంటివారిలో ఒకరు భరత్ బయలప్ప. బెంగళూరులోని ఓ సాధారణ మధ్య తరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు. చిన్ననాటి నుంచే ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడి వ్యాపారం చేద్దామని ప్లాన్ చేశాడు. అందులో ఎన్నో సార్లు విఫలమయ్యారు. మార్బుల్ వ్యాపారం, ఇంటీరియర్ డిజైన్, చొక్కాల తయారీ, విద్య సంస్థ.. ఇలా ఎందులో అడుగుపెట్టినా అది అట్టర్ ప్లాప్. అయినా ఏమాత్రం బెదరలేదు.. వెనకంజ వేయలేదు. ప్రతి ఓటమి తర్వాత అతను తిరిగి లేచాడు. ఒక దశలో చేతిలో చిల్లి గవ్వా లేదు.. కంప్యూటర్ ను రెంట్ కు తీసుకుని ఇంట్లో నుంచి ఓ కంపెనీని ప్రారంభించాడు. అదే Setu Staffing Solutions. ఆ కంపెనీ తన జీవితాన్ని మార్చేసింది. నేడు రూ. 12కోట్ల టర్నోవర్ గల అంతర్జాతీయ సంస్థగా ఎదిగింది.
భరత్ బయలప్ప బెంగళూరులోని ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన ఈ వ్యక్తి జీవితం స్ఫూర్తినిచ్చే ఉదాహరణగా నిలిచింది. ఇంటింటికి పాలు పంపిణీ చేసే ఉద్యోగి కుమారుడు భరత్ చిన్నప్పటి నుంచే ఎన్నో కష్టాలను తన కళ్లతో చూశాడు. చదువులో రాణించలేదు. దీంతో పెద్ద చదువులు చదివి ఉద్యోగాలు చేస్తామన్న ఆశ అతనిలో లేదు. కానీ ఏదోకటి చేయాలి. ఏం చేయాలి. జీవితంలో ఎన్నిసార్లు వైఫల్యాలు ఎదురైనా, వదులుకోకపోవడం అనే ధైర్యం అతని గొప్ప ఆస్తిగా నిలిచింది.
చదువు పూర్తి చేయకముందే అతను వ్యాపార రంగంలో అడుగుపెట్టాడు. 17 ఏళ్ల వయసులోనే మోహన్ సింగ్ ఒబెరాయ్ రాసిన పుస్తకం నుంచి ప్రేరణ పొంది, LPG సిలిండర్ల పంపిణీ కాంట్రాక్టును తీసుకున్నాడు. సిలిండర్లు ఇంటింటికీ పంపిణీ చేస్తూ మొదటి సక్సెస్ ను అందుకున్నాడు. కానీ ఈ విజయం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. ఆ తర్వాత వినాయక ఇండస్ట్రీస్ పేరుతో మార్బుల్ సింక్ తయారీ, KB డిజైన్స్ పేరుతో ఇంటీరియర్ డిజైన్, చొక్కాల తయారీ యూనిట్ లాంటి వ్యాపారాలు ప్రారంభించాడు. అయితే మూలధనం కొరత, చెల్లింపుల ఆలస్యం, మార్కెట్ ఒత్తిళ్లు కారణంగా అన్ని వ్యాపారాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మూతపడ్డాయి.
వీటితో నిరాశ చెంది ఉద్యోగం చేయాలని నిర్ణయించాడు. ఒక ఎడ్యుటెక్ ఫ్రాంచైజీలో రూ.50,000 పెట్టుబడి పెట్టి స్నేహితుల దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకున్నాడు. ఉదయం 4 గంటల నుండి రాత్రి 11 గంటల వరకు కష్టపడి పనిచేసి ఆ సెంటర్ను విజయవంతం చేశాడు. కానీ సంస్థలో అవినీతి కారణంగా అతన్ని సహ వ్యవస్థాపకుడిగా తొలగించారు. అప్పుడు అతనికి జీవితంలో మరోసారి గట్టి దెబ్బ తగిలింది.
కానీ భరత్ ఆశలు వదులుకోలేదు. 2002లో ఢిల్లీకి చెందిన ఒక రిక్రూట్మెంట్ సంస్థలో రిక్రూటర్గా చేరాడు. అనుభవం లేకపోయినా, క్లయింట్లతో నమ్మకంగా వ్యవహరించడం, ఉద్యోగ మార్కెట్ గమనాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల తక్కువ కాలంలోనే అగ్ర ఉద్యోగిగా ఎదిగాడు.
తనకు నియామక రంగంలో మంచి అవగాహన ఉన్నదని గ్రహించిన భరత్, 2007లో మరోసారి వ్యవస్థాపకుడిగా మారాలని నిర్ణయించాడు. డబ్బు లేకపోయినా, నెలకు రూ. 1,000 అద్దెకు కంప్యూటర్ తీసుకుని తన ఇంట్లోనే Setu Staffing Solutions అనే సంస్థను ప్రారంభించాడు. కొద్ది నెలల్లోనే అతని కష్టానికి ఫలితం వచ్చింది. రూ. 2.9 లక్షల చెక్కు మొదటి ఆదాయంగా వచ్చింది. ఆ డబ్బుతో రెండు కంప్యూటర్లు కొనుగోలు చేసి సిబ్బందిని నియమించాడు. 2012లో ఈ కంపెనీ Bharath Head Hunters Pvt. Ltdగా మారింది.
అతని విజయానికి తదుపరి అధ్యాయం 2015లో ప్రారంభమైంది. భార్య కళావతితో కలిసి Tranway21 Technologies Ltd. ను స్థాపించాడు. ఈ కంపెనీ అమ్మకాల బృందం లేకుండానే ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, ఒరాకిల్ వంటి పెద్ద MNCలతో పనిచేసింది. నోటి మాట ద్వారా వ్యాపారం పెరిగింది. 2020లో ఈ కంపెనీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్టయ్యింది. అయితే కోవిడ్-19 లాక్డౌన్ తర్వాత వ్యాపారం తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. ఈ సమయంలో భరత్ తన చిన్ననాటి అభిరుచి అయిన వ్యవసాయాన్ని మళ్లీ గుర్తు చేసుకున్నాడు. బెంగళూరు సమీపంలో రెండు ఎకరాల భూమి కొనుగోలు చేసి సేంద్రీయ అవకాడో పండ్ల సాగు ప్రారంభించాడు. మొదట్లో అనుభవం లేక కష్టాలు ఎదురైనా, ఆయన బెంగళూరు వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక సంవత్సరం డిప్లొమా పూర్తి చేశాడు.
నేడు భరత్ బయలప్ప 80 అవకాడో చెట్లతో సంవత్సరానికి రూ. 2 లక్షలకుపైగా ఆదాయం పొందుతున్నాడు. అవకాడోలను నేరుగా వినియోగదారులకు కిలోకు రూ. 180–రూ. 220 ధరకు విక్రయిస్తున్నాడు. అదే సమయంలో అతని IT.. రిక్రూట్మెంట్ కంపెనీలు కూడా మళ్లీ వృద్ధి దిశగా సాగుతున్నాయి. భరత్ బయలప్ప సక్సెస్ స్టోరీ మనకు మంచి సందేశాన్ని ఇస్తుంది. వైఫల్యం అనేది ముగింపు కాదు, విజయానికి దారితీసే దశ మాత్రమే. ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా మనసు దృఢంగా ఉంచి ముందుకు సాగితే విజయాన్ని సాధించడం అసాధ్యం కాదని ఆయన తన జీవితంతో నిరూపించాడు.