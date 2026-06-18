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Success Story:'మేము కూలి పనులు చేస్తాం.. నువ్వు చదువుకో'.. పేదరికాన్ని జయించి పోలీస్ ఉద్యోగం సాధించిన కూతురు.. కన్నీళ్లు తెప్పించే సక్సెస్ జర్నీ..!!

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:41 AM IST

Success Story: కృషి వుంటే మనుషులు రుషులవుతారు.. పట్టుదల ఉంటే.. సాధించలేనిది ఏదీ ఉండదు... ఈ మోటివేషన్ మాటలు ఈ పేదింటి బిడ్డకు సరిగ్గా సరిపోతాయి. మనిషి వరకే పేదరికం.. కానీ కలలకు కాదు. పేదరికాన్ని జయించింది..కన్న కలలను సారకారం చేసుకుంది. చెత్తబండి తోలుకునే వారి కూతురు.. నేడు పోలీసు ఉద్యోగం సాధించి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఈ రోజు పేదింట్లో విరిసిన విద్యాకుసుమం.. బీహార్ కు చెందిన రజనీ సక్సెస్ జర్నీ తెలుసుకుందాం. 
 

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రజనీ బీహార్ లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గా సెలక్ట్

రజనీ బీహార్ లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గా సెలక్ట్ అయ్యారు. ఎన్నో కష్టాలు.. ఎదుర్కొని ఈ స్థాయికి చేరుకుంది. రజనీ జీవితం అత్యంత తీవ్రమైన పేదరికం.. అప్పులు..హేళనలు.. శ్రమతో నిండింది. కానీ ఆమెకున్న ఒకే ఒక బలం ధైర్యం. తండ్రి పట్టుదల, తల్లి త్యాగం.. కూతురి క్రుషి.. వేలాది మంది యువతకు స్పూర్తిగా నిలిచిన ఒక విజయగాథను సృష్టించాయి.

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దృఢ సంకల్పం రజనీని ఉక్కులా మార్చింది

దృఢ సంకల్పం రజనీని ఉక్కులా మార్చింది..  పరిస్థితులు ఎంత కష్టంగా ఉన్నా..  సంకల్పం బలంగా ఉంటే కలలు తప్పక నెరవేరతాయని రజనీ కుమారి విజయం నిరూపిస్తుంది.  చేతుల్లో పెరిగిన పువ్వులు మట్టిలో రాలిపోతున్నాయి. కష్టాలను ఎదుర్కొన్నవారు ముళ్లలో వికసిస్తున్నారు. రజనీ జీవితం కూడా ఈ కొన్ని పంక్తుల్లాగే రూపుదిద్దుకుని, విజయ పాదాలను ముద్దాడి వికసించింది.

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ఒక కూలీ కూతురి ఘనత

ఒక కూలీ కూతురి ఘనత.. పేదరికం, లేమి, కష్టాల మధ్య పెరిగిన రజని, తన తల్లిదండ్రులు ఏళ్లుగా కన్న కలను సాకారం చేసుకుంది. చెత్తబండి లాగే తండ్రికి, కూలీ తల్లికి జన్మించిన ఆమె, బీహార్ పోలీసులలో చేరి తన కుటుంబానికే కాకుండా యావత్ పాశ్వాన్ సమాజానికి గర్వకారణంగా నిలిచింది.  

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బీహార్ పోలీసులో కానిస్టేబుల్‌గా ఎంపిక :

బీహార్ పోలీసులో కానిస్టేబుల్‌గా ఎంపిక : బీహార్ పోలీసులో కానిస్టేబుల్‌గా రజనీ ఎంపికైన వార్త గ్రామానికి చేరగానే, ఆ ఊరిలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఇప్పుడు అందరి నోళ్లలో నానుతున్న ఒకే పేరు.. రజనీ. జముయ్ కేవలం రెండు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న భజౌర్ గ్రామానికి చెందిన పాశ్వాన్ సమాజం నేడు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతోంది.

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రజనీ ఇల్లు పెద్ద భవనం కాదు

ఈ చిన్న సామాజిక వర్గంలో సుమారు 10 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. వీరి ప్రధాన జీవనోపాధి శారీరక శ్రమ. ఇప్పటివరకు ఈ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఏ కుమార్తె కూడా బీహార్ పోలీసులలో చేరలేకపోయారు, కానీ రజనీ కుమారి చరిత్ర సృష్టించారు.  రజనీ ఇల్లు పెద్ద భవనం కాదు, ఒక కాలువ, చెరువు ఒడ్డున కట్టిన రెండు గదుల చిన్న మట్టి ఇల్లు. గడ్డి, గోనె గుడ్డతో కట్టిన ఈ ఇంట్లో వంటగది, చిన్న హాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడే ఆమె తన చదువుతో తన లక్ష్యాలను సాధించింది.

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 ఆ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత దారుణం

 ఆ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉండేదంటే, కనీసం పూట గడవడమే తరచుగా ఒక సవాలుగా ఉండేది. కానీ ఈ చిన్న ఇంట్లో నివసించే వారికి ఎప్పుడూ పెద్ద కలలు ఉండేవి. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా, రజని తన లక్ష్యాల నుండి ఎన్నడూ వెనుకాడలేదు. పైగా, ప్రతి సవాలుతో ఆమె సంకల్పం మరింత బలపడింది.కే వలం జీతంతో కుటుంబాన్ని పోషించడం, పిల్లల చదువుల ఖర్చులు భరించడం అసాధ్యమని రజనీ తండ్రి దశరథ్ పాశ్వాన్ అంటున్నారు. అందుకే, తన కూతురు చదువుకోవడానికి వీలుగా ఆయన అప్పు చేసి ఒక బండి కొన్నారు.

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రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పనిచేయడం

ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే ఇంటి నుండి బయలుదేరి, ఏ పని వచ్చినా .. రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పనిచేయడం రజనీ తండ్రికి దినచర్యగా మారింది. ఆయన పనిని దాని పరిమాణంతో గానీ, స్థాయితో గానీ ఎప్పుడూ అంచనా వేసేవారు కాదు. ఆయనకు ఒకే ఒక లక్ష్యం ఉండేది .  ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా తన కుమార్తె చదువుకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకూడదు అని.

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రజనీ తల్లి సునీతా దేవి కళ్లలో ఈ రోజు ఆనంద భాష్పాలు

రజనీ తల్లి సునీతా దేవి కళ్లలో ఈ రోజు ఆనంద భాష్పాలు నిండిపోయాయి. తమ కుటుంబం అప్పులు చేయవలసి వచ్చిన ఆ రోజులను ఆమె గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ఆమె భర్త చేత్తబండి నడుపుతుండగా, ఆమె  కూలీగా పనిచేశారు.  ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోసం ఒక మంచి భవిష్యత్తును కలలు కంటారని రజని నమ్ముతారు. అందువల్ల, కష్టపడి పనిచేయడం.. తమ కుటుంబం పడే కష్టాలను గౌరవించడం పిల్లల కర్తవ్యం. విజయం కేవలం వ్యక్తికే చెందదని, ప్రతి కష్టంలోనూ వారికి అండగా నిలిచిన మొత్తం కుటుంబానికే చెందుతుందని రజనీ చెబుతోంది. ఒకప్పుడు గడ్డి కప్పు కింద చదువుకున్న కుమార్తె ఇప్పుడు ఖాకీ యూనిఫాం ధరిస్తోంది.  

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