/Successful Kids: ఈ 5 నెలల్లో పుట్టిన తల్లిదండ్రుల పిల్లలే మోస్ట్ సక్సెస్ ఫుల్ అట.. మీ బర్త్ మంత్ ఉందేమో చెక్ చేసుకోండి!

Successful Kids 5 Birth Month Parents: పిల్లలు జీవితంలో విజయం సాధించాలని ప్రతి తల్లిదండ్రుల కోరిక. అయితే కొందరు మాత్రమే ఆ విజయ తీరాలను త్వరగా చేరుకుంటారు, మరికొందరికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం, పిల్లల మానసిక వికాసం, అలవాట్లు, ఆత్మవిశ్వాసం, భావోద్వేగాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, కొందరు పిల్లలు జీవితంలో చాలా త్వరగా స్థిరపడతారని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ ఐదు నెలల్లో జన్మించిన తల్లితండ్రుల పిల్లలు త్వరగా విజయం సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందట.
పుట్టిన నెలలను బట్టి వారి వ్యక్తిత్వం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఐదు నెలల్లో పుట్టిన పిల్లలు ప్రధానంగా కాన్ఫిడెన్స్, భావోద్వేగం, స్వతంత్రంగా బతకడం, క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండటం వల్ల త్వరగా లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోతారు. దీనివల్ల వారు త్వరగా విజయతీరాలకు చేరుకుంటారు. ఇందులో మీ నెల కూడా ఉందో లేదో చూడండి.
జనవరి నెలలో పుట్టిన పిల్లలు అత్యంత క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. వారు తమ పనులను తామే చేసుకునే అలవాటును చిన్నతనం నుండే కలిగి ఉంటారు. ఈ నెలలో పుట్టిన పిల్లలు ఉదయం లేచినప్పటి నుండి రాత్రి పడుకునే వరకు స్వతంత్రంగా పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తారు. అతి తక్కువ మందికి లభించే విజయం వీరికి వరిస్తుందట. ఈ నెలలో పుట్టిన వారిపై తల్లిదండ్రుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది, దీనివల్ల వీరికి చిన్నతనంలోనే మంచి విలువలు తెలుస్తాయి. పోటీ ప్రపంచంలో ఎలా బతకాలో కూడా వీరు చిన్నప్పుడే అర్థం చేసుకుంటారు.
ఆగస్టు నెలలో పుట్టిన పిల్లలు ఎంతో కాన్పిడెంట్గా ఉంటారు. వారు ప్రశ్నలకు చాలా ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తారు. చిన్న వయసు నుంచే ఏది సరైనదో, ఏది కాదో తెలుసుకుని ఇతరులపై ఆధారపడకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వీరు అనుకున్న దానికంటే కూడా కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు. ఆగస్టు నెలలో పుట్టిన పిల్లలు జీవితంలో త్వరగా స్థిరపడతారు.
ఏప్రిల్ నెలలో పుట్టిన పిల్లల తల్లిదండ్రులు వారికి ఎప్పటికప్పుడు మోటివేషన్ ఇస్తుంటారు.. ఇది పిల్లలకు అలవాటుగా మారుతుంది. అందుకే వీరు చిన్న వయసు నుంచే సరైన మార్గంలో పెరుగుతారు. ఏది తప్పు, ఏది ఒప్పనే విషయంలో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ విజయతీరాలకు చేరుకుంటారు. ఏప్రిల్ నెలలో పుట్టిన పిల్లలు ఎంతో ధైర్యవంతులు, వీరి కెరీర్లో అభివృద్ధి వేగంగా కనిపిస్తుంది.
మే నెలలో పుట్టిన వారు ఇతరుల కంటే భిన్నంగా ఉంటారు. చిన్న వయసు నుంచే వీరు డబ్బు సంపాదించడంపై దృష్టి పెడతారు, తద్వారా త్వరగా విజయతీరాలను చేరుకుంటారు. వీరు దేనికీ భయపడరు, ఎలాంటి కష్టతరమైన పనైనా ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు.
నవంబర్లో జన్మించిన పిల్లలు కూడా పని పట్ల ఎంతో అంకితభావంతో ఉంటారు. ప్రతి విషయంలోనూ వారికి స్పష్టత కావాలనుకుంటారు. చాలా తక్కువ వయసులోనే జీవితంలో స్థిరపడతారు. వారు ఎంతో భక్తి భావంతో ఉంటారు. పెద్దల పట్ల గౌరవంగా ఉంటారు. జీవితంలో ఎలాంటి పెద్ద సమస్యలు ఎదురైనా, సవాళ్లను స్వీకరించడానికి ఇష్టపడతారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)