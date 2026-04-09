  • Sudigali Sudheer Crying: నిహారిక ముందు వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన సుడిగాలి సుధీర్..లైవ్‌ షో‌లో కన్నీళ్లు పెట్టిన వీడియో వైరల్!

Sudigali Sudheer Crying Video: బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా, వెండితెరపై హీరోగా ఎప్పుడూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండే సుడిగాలి సుధీర్.. తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన సంఘటన జరిగింది. అయితే ఆ ఏడుపు వెనుక ఏం జరిగింది? సుధీర్ కన్నీళ్లకు గల కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బుల్లితెర యాంకర్, కమెడియన్, హీరో సుడిగాలి సుధీర్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు. తన టైమింగ్‌తో నవ్వులు పూయించే సుధీర్.. తాజాగా ఓ టీవీ షో‌లో స్టేజిపైనే వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన ఘటన జరిగింది. అదే జీ తెలుగులో ప్రసారం అవుతున్న 'ఆట' డ్యాన్స్ షోలో యాంకర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న సుడిగాలి సుధీర్ ఓ కారణం వల్ల ఏడ్చాడు. 

'ఆట' డ్యాన్స్ షో‌లో ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తూనే తన పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చి కంటతడి పెట్టుకున్నాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

అయితే అసలు సుడిగాలి సుధీర్ ఏడుపు వెనుకున్న కారణం ఏమిటంటే.. సుధీర్‌కు 'ఆస్కార్' అనే పెంపుడు శునకం ఉండేదట. తన ఇంట్లో ఆస్కార్‌ కూడా ఓ ఫ్యామిలీ మెంబర్‌లో కలిసుండేదని సుధీర్ అనేకసార్లు చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే దానికి అరుదైన జ్వరం వచ్చిందని హాస్పిటల్‌కు తీసుకువెళ్లాడట. 

అయితే అక్కడున్న డాక్టర్లు చెప్పిన మాటలకు సుధీర్ విస్తుపోయాడట. ఆ జ్వరం తగ్గదని.. త్వరలోనే ఆస్కార్ చనిపోబోతుందని డాక్టర్లు చెప్పినట్లు షాక్ అయినట్లు సుధీర్ చెప్పుకొచ్చాడు. డాక్టర్లు చెప్పినట్లే జ్వరం కారణంగా ఆస్కార్ చనిపోయినట్లు సుడిగాలి సుధీర్ చెప్పుకొచ్చాడు. సుధీర్ కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం చూసి 'ఆట' షో జడ్జ్‌ నిహారిక కూడా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఎప్పుడూ నవ్వించే సుడిగాలి సుధీర్.. కంటతడి పెట్టుకోవడం చూపరులను భావోద్వేగానికి గురిచేసింది.  

