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Sudigali Sudheer Remuneration: యాంకరింగ్‌లో సుధీర్ దూకుడు.. ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు ఇంత భారీ పారితోషికమా?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:51 PM IST

Sudigali Sudheer Remuneration: కమెడియన్‌గా బుల్లితెరపై అడుగుపెట్టి.. యాంకర్‌గా, నటుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సుడిగాలి సుధీర్ ప్రస్తుతం వరుస షోలు, సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన యాంకరింగ్‌కు ఉన్న క్రేజ్‌తో పాటు రెమ్యూనరేషన్‌పై కూడా ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది. గతంలో వచ్చిన మీడియా నివేదికల ప్రకారం సుధీర్ ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు సుమారు రూ.80 వేల నుంచి రూ.1.5 లక్షల వరకు పారితోషికం అందుకున్నట్లు అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇవి అధికారికంగా ధృవీకరించిన ప్రస్తుత రెమ్యూనరేషన్ గణాంకాలు కావు.

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సుడిగాలి సుధీర్

తెలుగు బుల్లితెరపై సుడిగాలి సుధీర్‌కు ఉన్న క్రేజ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. కామెడీతో కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆయన యాంకరింగ్, డ్యాన్స్, నటనతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సినిమాల్లోనూ హీరోగా కనిపించిన సుధీర్.. ప్రస్తుతం టెలివిజన్ కార్యక్రమాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్ గురించి ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది.  

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సుధీర్ రెమ్యూనరేషన్

ఒకప్పుడు తెలుగు టెలివిజన్‌లో మేల్ యాంకర్ అంటే ప్రదీప్ మాచిరాజు పేరు ఎక్కువగా వినిపించేది. టీవీ షోలతో పాటు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు, సినిమా ఈవెంట్లకు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తూ ప్రదీప్ మంచి ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నారు. ఇప్పుడు సుధీర్ కూడా తనదైన శైలిలో హోస్టింగ్ చేస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆయన కామెడీ టైమింగ్, ఎనర్జీ, సెలబ్రిటీలతో ఇంటరాక్షన్ షోలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారుతున్నాయి. సుధీర్ తన కెరీర్‌ను కామెడీ ఆర్టిస్ట్‌గా ప్రారంభించారు. జబర్దస్త్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఆయనకు కొద్ది కాలంలోనే మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడంతో నటుడిగానూ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. గాలోడు చిత్రంతో హీరోగా కమర్షియల్ విజయాన్ని అందుకున్నప్పటికీ, ఆ తర్వాత వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయాయి.

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సుడిగాలి సుధీర్ రెమ్యూనరేషన్

అనంతరం సుధీర్ టెలివిజన్‌పై మళ్లీ ఫోకస్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం ది ఫ్యామిలీ స్టార్స్ వంటి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కార్యక్రమాలతో పాటు ఇతర టీవీ ప్రోగ్రామ్‌లకు కూడా హోస్ట్‌గా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన యాంకరింగ్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో షో నిర్వాహకులు కూడా ఆయనకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

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సుధీర్ ఒక్కో ఎపిసోడ్ పారితోషికం

ఇక సుధీర్ పారితోషికానికి సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో, ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఓ ఆసక్తికరమైన సమాచారం వైరల్ అవుతోంది. ది ఫ్యామిలీ స్టార్స్ కార్యక్రమం కోసం ఆయన ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు సుమారు రూ.2.5 లక్షల వరకు తీసుకుంటున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో ప్రదీప్ ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు దాదాపు రూ.1.8 లక్షల వరకు అందుకుంటున్నారని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. ఈ లెక్కల ఆధారంగా చూస్తే సుధీర్ రెమ్యునరేషన్ విషయంలో ప్రదీప్ కంటే ముందున్నారనే చర్చ మొదలైంది.  

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సుధీర్ యాంకరింగ్

అయితే ఈ మొత్తాలకు సంబంధించి సుధీర్ లేదా సంబంధిత టీవీ ఛానెల్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ధ్రువీకరణ లేదు. కాబట్టి ఇవి ప్రస్తుతం ప్రచారంలో ఉన్న అంచనాలు మాత్రమే. కార్యక్రమం స్థాయి, ఎపిసోడ్ల సంఖ్య, కాంట్రాక్ట్ వంటి అంశాలను బట్టి యాంకర్ల పారితోషికంలో మార్పులు ఉండవచ్చు. ఏదేమైనా ఒక కమెడియన్‌గా ప్రారంభమైన సుధీర్.. యాంకర్‌గా, నటుడిగా తన కెరీర్‌ను విస్తరించుకోవడం విశేషం. ప్రస్తుతం బుల్లితెరపై ఆయనకు ఉన్న డిమాండ్ చూస్తే భవిష్యత్తులో మరిన్ని భారీ షోలు ఆయన ఖాతాలో చేరే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

TAGS:
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Sudheer Remuneration
Sudigali Sudheer Remuneration
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