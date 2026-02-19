Sugarcane Juice Benefits: వేసవిలో చెరకు రసం..దాహాన్ని తీర్చే అమృతమే కాదు..ఆరోగ్యానికి వజ్రాయుధం!

Sugarcane Juice Is Good For Health: ఎండలు ముదురుతున్నాయి, దేహాన్ని దహించే వేడి పెరిగిపోతోంది. ఇలాంటి సమయంలో మన శరీరం కోరుకునేది కేవలం చల్లదనమే కాదు, కోల్పోయిన శక్తిని తిరిగి ఇచ్చే సహజ పానీయం. అందుకే వేసవిలో చెరకు రసం ఒక అద్భుతమైన ఎనర్జీ డ్రింక్ లా పనిచేస్తుంది.
చెరకు రసంలో సుక్రోజ్, గ్లూకోజ్ శరీరానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన ఖనిజ లవణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది కేవలం దాహాన్ని తీర్చడమే కాకుండా, శరీరానికి ఈ క్రింది ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఎండలో తిరగడం వల్ల కలిగే అలసటను పోగొట్టి, శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచి మీకు వెంటనే హుషారును ఇస్తుంది.
ఇందులో ఉండే 'ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ ఆమ్లాలు' మొటిమలను తగ్గించడంలో, చర్మంపై ముడతలు పడకుండా కాపాడటంలో సహాయపడతాయి. ఇది మీ చర్మాన్ని ప్రకాశవంతంగా ఉంచుతుంది. కాలేయం, మూత్రపిండాల పనితీరును మెరుగుపరచడంలో చెరకు రసం మేటి.
ఇది శరీరంలోని మలినాలను బయటకు పంపడానికి తోడ్పడుతుంది. పొట్ట సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇది మంచి ఔషధం. కొద్దిగా అల్లం, నిమ్మరసం కలిపి తీసుకుంటే రుచితో పాటు జీర్ణశక్తి కూడా పెరుగుతుంది.
రోడ్డు పక్కన దొరికే చెరకు రసం తాగేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. రసం తీసే యంత్రం, గ్లాసులు శుభ్రంగా ఉన్నాయో లేదో గమనించండి.
ఈగలు వాలిన గ్లాసులు లేదా అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో రసం తాగడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. చెరకు రసంలో ఐస్ ముక్కల కంటే సహజంగా వచ్చే చల్లదనాన్ని ఆస్వాదించడం ఆరోగ్యానికి మరింత మంచిది.