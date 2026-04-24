Sugarcane Juice Benefits: ఎండల్లో దాహం తీర్చడమే కాక..శరీరానికి అమృతం, ఆర్యోగానికి వజ్రాయుధం ఈ జ్యూస్!

Sugarcane Juice Is Good For Health: నానాటికి ఎండలు ముదిరిపోతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడిమి మరింత పెరిగిపోతోంది. ఇలాంటి సమయంలో శరీరం కోరుకునేది చల్లదనం మాత్రమే కాదు, ఎండల్లో కోల్పోయిన శరీరానికి నిరంతం శక్తి కూడా. వేసవిలో బాగా లభించే చెరుకు జ్యూస్ సహజ పానీయంతో శరీరానికి ఓ అమృతంగా పనిచేస్తుంది. 
నానాటికి ఎండలు ముదిరిపోతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడిమి మరింత పెరిగిపోతోంది. ఇలాంటి సమయంలో శరీరం కోరుకునేది చల్లదనం మాత్రమే కాదు, ఎండల్లో కోల్పోయిన శరీరానికి నిరంతం శక్తి కూడా. వేసవిలో బాగా లభించే చెరుకు జ్యూస్ సహజ పానీయంతో శరీరానికి ఓ అమృతంగా పనిచేస్తుంది. 

ఎందుకు తాగాలి? చెరుకు రసంలో గ్లూకోజ్, సుక్రోజ్ శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజ లవణాలు పుష్కలంగా ఇందులో లభిస్తాయి. చెరుకు రసం కేవలం దాహాన్ని తీర్చడమే కాకుండా, శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలను అందజేస్తుంది. ఎండలో తిరగడం వల్ల కలిగే అలసటను పోగొట్టి, శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచి మీకు వెంటనే హుషారును ఇస్తుంది.

చెరుకు రసంలో ఉండే 'ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ ఆమ్లాలు' మొటిమలను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది. చర్మంపై ముడతలు పడకుండా కాపాడటంలో ఈ జ్యూస్ ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. చెరుకు రసం చర్మం మరింతగా ప్రకాశించేలా చేస్తుంది. అలాగే కాలేయం, కిడ్నీల పనితీరును మెరుగుపరచడంలో చెరకు రసం మేటిగా పనిచేస్తుంది. 

చెరుకు రసం శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేసి మలినాలను బయటకు పంపడానికి తోడ్పడుతుంది. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇది మంచి ఔషధంగా ఉంటుంది. కొద్దిగా అల్లం, నిమ్మరసం కలిపి తీసుకుంటే రుచితో పాటు జీర్ణశక్తి కూడా పెరుగుతుంది.

జాగ్రత్తలు వహించండి! రోడ్డు పక్కన దొరికే చెరకు రసం తాగే సమయంలో కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. చెరుకు రసం తీసే యంత్రం, గ్లాసులు శుభ్రంగా ఉన్నాయో లేదో గమనించాలి. 

ఈగలు వాలిన గ్లాసులు లేదా అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో చెరుకు జ్యూస్ తాగడం వల్ల అరోగ్యం కంటే ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. చెరకు రసంలో ఐస్ ముక్కల కంటే సహజంగా వచ్చే చల్లదనాన్ని ఆస్వాదించడం ఆరోగ్యానికి మరింత మంచిది.

